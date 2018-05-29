Эксперт рассказал о перспективе миротворцев на Донбассе

Во вторник, 29 мая, президент Украины Петр Порошенко и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер дали совместную пресс-конференцию, во время которой обсудили миссию миротворцев Организации объединенных наций (ООН), которая может начать работу на востоке Украины уже в 2018 году.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политический эксперт Бачо Корчилава.

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По его словам, все кто был на встрече, заявили, что могут лишь выделять средства на такую операцию. Никто не говорил, что готов послать национальные контингенты в зону боевых действий и т. д.

Недавно Лавров обнародовал заявление о том, что Россия не хочет разговаривать о миротворцах на Донбассе. Отмечаю, что России постсоветские страны нужны для того, чтобы продолжать конфликты,

– отметил Корчилава.

Эксперт добавил, что пока сближения позиций не заметно. Разговоры ведутся на экспертном и министерском уровнях. Но такие большие решения могут приниматься только в случае большого саммита, где будут присутствовать главы государств.

Что такое миротворческая миссия?

Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся с обязательного согласия сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".