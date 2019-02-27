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      Конфлікт між Індією та Пакистаном: у чому суть і які можуть бути наслідки для світу

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      Індія та Пакистан новини – чи буде війна Індії та Пакистану та які наслідки
      Конфлікт між Індією та Пакистаном / Колаж 24 каналу

      Індія і Пакистан – дві ядерні країни, які не воювали між собою з 1971 року. Навіть попри те, що обидві мають претензії на спірний регіон Кашмір. Та авіаудар по підконтрольний Пакистану частині Кашмір Індією значно погіршив ситуацію.

      Що сталось між Індією та Пакистаном? 26 лютого Індія завдала авіаудару по бойовиках у пакистанському місті БалакотОперацію провели за 80 кілометрів від лінії розмежування, яка фактично є кордоном між підконтрольними Індії і Пакистанові частинами регіону Кашмір. Внаслідок авіаудару, за даними індійської влади, було знищено багато бойовиків, включно з їхніми ватажками.

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      Навіщо Індія завдала авіаудару по Пакистану? Влада Індії заявила, що удар був попереджувальним після нападу смертника, який стався 14 лютого. Тоді на підконтрольній Індії частині Кашміру смертник на автомобілі в'їхав у військовий конвой, який перевозив солдатів. Внаслідок теракту загинули 44 індійських військових. Нападник перевозив у машині 100 кілограмів вибухівки, внаслідок зіткнення в повітря злетіли два автобуси. Загалом у конвої було 78 автомобілів, які перевозили майже 2,5 тисячі солдатів. Місцева влада Кашміру вже назвала цей напад наймасштабнішим за останні 30 років. Відповідальність за атаку взяло на себе пакистанське ісламістське угрупування "Армія Мухаммеда".


      Теракт на індійській території Кашміру

      За словами міністра закордонних справ країни Віджая Ґокхале, бойовики планували нові атаки в Індії. Тому авіаудар начебто і був превентивним. 

      Кашмір – де це? Це регіон на північному-заході півострова Індостан, історичне князівство у Гімалаях. Статус регіону та його поділ досі не фіксований офіційними угодами про кордони. Індія та Пакистан сперечаються за контроль у Кашмірі вже понад 70 років. 


      Індія і Пакистан ведуть суперечки щодо Кашміру понад 70 років

      Якою була реакція Пакистану на авіаудар? Пакистан оцінив такі дії Індії як вторгнення на територію держави, заявивши, що удар здійснили по лісовій місцевості, де бойовиків не було. Натомість начебто внаслідок обстрілів Індії загинуло шестеро цивільних, серед них – діти. Тож підняв власні бойові літаки для самооборони. Так, два винищувачі Індії було ліквідовано. 

      Пакистан збив два індійські літаки: відео

      За повідомленням AP, один індійський літак впав на місцевості Кашміру, підконтрольній Пакистану. Другий – в індійському районі Гімалайського регіону. 

      Пакистан захопив двох індійських льотчиків, що вижили після збиття літака. 


      Пакистан збив два індійські літаки

      На цьому військова агресія закінчилась? Ні. Після інциденту в ніч з 26 на 27 лютого вздовж так званої "лінії контролю" Пакистан та Індія обстрілювали одне одного. У пакистанській частині Кашміру сотні жителів села тікали в прикордонні міста подалі від обстрілів. Ситуація не відрізнялася і в селах вздовж "лінії контролю", підконтрольних Індії. У Нью-Делі індійські чиновники заявили, що принаймні п'ять їхніх солдатів були поранені під час обстрілу пакистанськими військами.

      Які кроки зробили країни після інцидентів? Країни закрили повітряний простір. Пакистан повністю зупинив внутрішні та міжнародні авіарейси в аеропортах Ісламабаду, Лахора, Мултана, Фейсалабаду, Сиалкота. Індія обмежилась закриттям повітряного простору для транзитних літаків лише над містом Амрітсар.

      Також пакистанський прем'єр-міністр Імран Хан скликав Національне командування, щоб обговорити відповідь Ісламабада на вторгнення індійських військових літаків. 

      У Нью-Делі міністр закордонних справ Індії Сушма Сварадж заявив, що країна не хоче подальшої ескалації ситуації з Пакистаном і продовжуватиме діяти "з відповідальністю і стриманістю". Мовляв, їхня мета – тільки знищення терористів. 

      Чим події в Пакистані та Індії загрожують світу? Найголовніша відповідь – це дві ядерні держави. І будь-які сутички між ними можуть мати катастрофічні наслідки. Друге – на думку експертів, якщо світові лідери не звернуть належної уваги на конфлікт між країнами, то ускладниться боротьба з терористичними угрупованнями, такими як "Ісламська держава", яких так прагне знищити у Сирії коаліція на чолі з США. 

      Та поки всі наслідки конфлікту наповну відчуває на собі місцеве населення. До 1971 року – це постійні потужні і не дуже обстріли. Після – безробіття, нестійка політична та економічна ситуації та теракти. 

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      Теги: Новини політики авіація Ядерна безпека Пакистан Конфлікт між Індією і Пакистаном Індія
      Джерело: 24 канал
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