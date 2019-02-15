В Індії стався масштабний теракт: понад 40 військових загинули (моторошне відео)

У індійському штаті Кашмір смертник на автомобілі в'їхав у військовий конвой, який перевозив солдатів.

Внаслідок теракту загинули щонайменше 44 особи. Однак кількість жертв може зрости, адже багато постраждалих зараз перебувають у критичному стані, повідомили у BBC.

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Нападник перевозив у машині 100 кілограмів вибухівки, внаслідок зіткнення в повітря злетіли два автобуси. Загалом у конвої було 78 автомобілів, які перевозили майже 2,5 тисячі солдатів.



Теракт в індійському Кашмірі

Влада штату Кашмір вже назвала цей напад наймасштабнішим за останні 30 років. Відповідальність за атаку взяло на себе пакистанське ісламістське угрупування "Армія Мухаммеда".

Індія та Пакистан сперечаються за контроль у Кашмірі вже понад 70 років. Статус регіону та його поділ досі не фіксований офіційними угодами про кордони.

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