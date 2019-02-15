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      В Індії стався масштабний теракт: понад 40 військових загинули (моторошне відео)

      629 Читать новость на русском
      Індійські військові
      Індійські військові / tsn.ua

      У індійському штаті Кашмір смертник на автомобілі в'їхав у військовий конвой, який перевозив солдатів.

      Внаслідок теракту загинули щонайменше 44 особи. Однак кількість жертв може зрости, адже багато постраждалих зараз перебувають у критичному стані, повідомили у BBC.

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      Нападник перевозив у машині 100 кілограмів вибухівки, внаслідок зіткнення в повітря злетіли два автобуси. Загалом у конвої було 78 автомобілів, які перевозили майже 2,5 тисячі солдатів.

      Теракт в Індії
      Теракт в індійському Кашмірі

      Влада штату Кашмір вже назвала цей напад наймасштабнішим за останні 30 років. Відповідальність за атаку взяло на себе пакистанське ісламістське угрупування "Армія Мухаммеда". 

      Індія та Пакистан сперечаються за контроль у Кашмірі вже понад 70 років. Статус регіону та його поділ досі не фіксований офіційними угодами про кордони.

      Дивіться відео з місця події

       

      blog_ava
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      Теги: Індія Пакистан Теракт Жертви
      Джерело: 24 Канал
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