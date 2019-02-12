В Індії розбився винищувач: пілот дивом вижив

Неподалік міста Джайсалмер в Індії катастрофи зазнав винищувач МіГ-27 місцевих Військово-повітряних сил. Пілот встиг катапультуватися.

Літак зазнав аварії близько 18 години за місцевим часом під час тренувальної місії біля Похранського гарнізону, пише India Today.

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"Літак МіГ-27, що вилетів з Джайсалмера, зазнав аварії під час звичайної місії сьогодні ввечері. Пілот встиг катапультуватися. Зараз суд розслідує причину аварії", – прокоментував прес-секретар Міністерства оборони Індії Кол Сомбіт Гош.

Минулоріч винищувачі МіГ-27 також розбилися у Джодхпурі та Раджастхані.

Літак МіГ-27 – винищувач, створений у Радянському Союзі. Він перебуває на озброєнні Військово-повітряних сил Індії. Також там експлуатують МіГ-21 і МіГ-29.