В Индии разбился истребитель: пилот чудом выжил

Неподалеку от города Джайсалмер в Индии крушение потерпел истребитель МиГ-27 местных Военно-воздушных сил. Пилот успел катапультироваться.

Самолет потерпел крушение около 18 часов по местному времени во время тренировочной миссии возле Похранского гарнизона, пишет India Today.

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"Самолет МиГ-27, вылетевший из Джайсалмера, потерпел крушение во время обычной миссии сегодня вечером. Пилот успел катапультироваться. Сейчас суд расследует причину аварии", – прокомментировал пресс-секретарь Министерства обороны Индии Кол Сомбит Гош.

В прошлом году истребители МиГ-27 также разбились в Джодхпуре и Раджастхани.

Самолет МиГ-27 – истребитель, созданный в Советском Союзе. Он находится на вооружении Военно-воздушных сил Индии. Также там эксплуатируют МиГ-21 и МиГ-29.