Жахлива пожежа спалахнула у готелі в Індії: щонайменше 17 людей загинули – відео

Щонайменше 17 людей згоріли живцем у вогні через моторошну пожежу у готелі в індійській столиці Нью-Делі, що спалахнула вночі 12 лютого. Ще близько 50 людей врятували.

Потерпілих протягом кількох годин визволяли з вогняної пастки, передає місцевий сайт The Times of India.

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Пожежа зайнялася на першому поверсі готелю "Палац Арпіт". Вогонь дуже швидко поширювався, тому згодом сильне полум'я охопило всю будівлю. І оскільки більшість людей у цей час спали, то вони не встигли врятуватися.

Близько четвертої ранку, я прокинувся від задухи та запаху диму. Коли вийшов з кімнати, то почув, як люди кликали на допомогу з сусідніх номерів. Я відкрив вікно, все було затягнуло димом. Пізніше приїхали пожежні, але вони не мали драбини потрібної довжини, щоб дістатися до нас. Тож ми чекали у палаючому готелі понад півгодини, поки нас урятували,

– сказав постраждалий Сівананд Чанд.

Пожежа у готелі в Індії: дивіться відео

Люди у паніці просто стрибали з вікон п’ятиповерхового закладу. Так, загинули жінка з дитиною, які намагалися врятуватися, вистрибнувши з вікна останнього поверху.

Пожежу вже локалізували. Наразі поліція з’ясовує причини трагедії. Припускають, що вона могла виникнути через коротке замикання.

Уряд Делі виплатить по 5 мільйонів рупій (близько 1,9 мільйона гривень) компенсації сім'ям загиблих під час пожежі в Каролі Багу. До того ж, прем'єр-міністр Нарендра Моді висловив співчуття через 17 смертей у пожежі в готелі в районі Делі Кароль Баг.

Глибоко засмучений загибеллю людей через пожежу в Каролі Багу в Делі. Я висловлюю свої співчуття сім'ям тих, хто втратив рідних. Нехай потерпілі швидко відновлюються,

– написав прем'єр-міністр.