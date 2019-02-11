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      Пожежа у Керченській протоці: два танкери палають вже 22-й день

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      Пожежа у Керченській протоці
      Пожежа у Керченській протоці / censor.net.ua

      У Чорному морі неподалік окупованого Криму 22-й день танкери із зрідженим газом Maestro і Candy. Пожежа може тривати ще до двох тижнів.

      У Росморрічфлоті зазначили, що складно точно передбачити, коли закінчиться пожежа. Адже на суднах є шість осередків горіння, передає "Крим.Реалії".

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      "Залишаються чотири осередки вогню на одному танкері, два – на іншому. Морський буксир "Меркурій" поперемінно зрошує обидва танкери, які стоять на якорях. Скільки паливо буде вигоряти, важко сказати. Може бути і тиждень, і два", – зазначили у Росморрічфлоті.

      Очевидно, вогонь не вдається так довго загасити через значні запаси газу на борту танкерів – до початку пожежі там було близько 4,5 тисячі тонн скрапленого газу.

      Танкери Maestro і Candy, які йшли під прапорами Танзанії, загорілись у Керченській протоці 21 січня. Причиною пожежі могло стати порушення техніки безпеки і поганий стан суден, яким було майже по 30 років. Спочатку стався вибух на одному судні, внаслідок чого воно і зайнялося. Далі вогонь перекинувся на сусідній танкер. На бортах суден перебували громадяни Туреччини та Індії. У пожежі 14 людей загинули

      В українському Міністерстві з питань окупованих територій і тимчасово переміщених осіб повідомили, що танкери незаконно постачали газ до Сирії. Ці судна також включені до санкційного списку США.

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      Теги: Новини України Пожежа Водний транспорт Пожежа в Керченській протоці
      Джерело: 24 Канал
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