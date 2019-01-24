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      Кораблі, що палають у Чорному морі, течія несе до Таманського півострова

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      Кораблі, що спалахнули біля Керченської протоки, течія несе до Таманського півострова
      Кораблі, що спалахнули біля Керченської протоки, течія несе до Таманського півострова / Фото з відкритих джерел

      Два танкера із зрідженим газом, на яких другу добу триває пожежа, дрейфують у бік Тамаського півострова. За іншими даними, кораблі рухаються у бік окупованого Росією Криму.

      Про це повідомляє ТАСС із посиланням на Азово-Чорноморську філію морської рятувальної служби РФ.

      Читайте також: Пожежа на кораблях біля Керченської протоки: поранених моряків доставили до окупованого Криму

      Загалом на танкерах до початку пожежі було близько 4,5 тисячі тонн скрапленого газу – через це пожежу не можуть загасити понад 2 доби. Тепер кораблі "потроху дрейфують" у бік Таманського півострова.

      Натомість російський "Інтерфакс" із посиланням на власні джерела заявляє, що кораблі рухаються у бік берегів окупованого Криму.

      Нагадаємо, 21 січня поблизу Керченської протоки загорілись 2 кораблі "Маестро" і "Канді" під прапорами Танзанії. Причиною пожежі став вибух на одному із суден і вже із цього корабля вогон перекинувся на другий корабель, розташований поруч. На бортах суден перебували громадяни Туреччини та Індії.

      В результаті пожежі на кораблях загинули щонайменше 11 людей. У Росії кажуть, що причиною інциденту могло стати порушення техніки безпеки, є версії про те, що пожежа могла спалахнути під час перевалки палива.

      В українському Міністерстві з питань окупованих територій і тимчасово переміщених осіб повідомили, що танкери незаконно постачали газ до Сирії. Ці судна також включені до санкційного списку США.

      Теги: Новини України Новини Росії Пожежа Новини Криму Пожежа в Керченській протоці Водний транспорт Керч
      Джерело: 24 Канал
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