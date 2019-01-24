Кораблі, що палають у Чорному морі, течія несе до Таманського півострова

Два танкера із зрідженим газом, на яких другу добу триває пожежа, дрейфують у бік Тамаського півострова. За іншими даними, кораблі рухаються у бік окупованого Росією Криму.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на Азово-Чорноморську філію морської рятувальної служби РФ.

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Загалом на танкерах до початку пожежі було близько 4,5 тисячі тонн скрапленого газу – через це пожежу не можуть загасити понад 2 доби. Тепер кораблі "потроху дрейфують" у бік Таманського півострова.

Натомість російський "Інтерфакс" із посиланням на власні джерела заявляє, що кораблі рухаються у бік берегів окупованого Криму.

Нагадаємо, 21 січня поблизу Керченської протоки загорілись 2 кораблі "Маестро" і "Канді" під прапорами Танзанії. Причиною пожежі став вибух на одному із суден і вже із цього корабля вогон перекинувся на другий корабель, розташований поруч. На бортах суден перебували громадяни Туреччини та Індії.



В результаті пожежі на кораблях загинули щонайменше 11 людей. У Росії кажуть, що причиною інциденту могло стати порушення техніки безпеки, є версії про те, що пожежа могла спалахнути під час перевалки палива.



В українському Міністерстві з питань окупованих територій і тимчасово переміщених осіб повідомили, що танкери незаконно постачали газ до Сирії. Ці судна також включені до санкційного списку США.