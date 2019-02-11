Пожар в Керченском проливе: два танкера горят уже 22-й день

В Черном море неподалеку от оккупированного Крыма 22-й день горят танкеры со сжиженным газом Maestro и Candy. Пожар может продолжаться еще до двух недель.

В Росморречфлоте отметили, что сложно точно предсказать, когда закончится пожар. Ведь на судах есть шесть очагов горения, передает "Крым.Реалии".

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"Остаются четыре очага огня на одном танкере, два – на другом. Морской буксир "Меркурий" попеременно орошает оба танкера, которые стоят на якорях. Сколько топливо будет выгорать, трудно сказать. Может быть и неделю, и две", - отметили в Росморричфлоте.

Очевидно, огонь не удается так долго потушить из-за значительных запасов газа на борту танкеров – до начала пожара там было около 4,5 тысячи тонн сжиженного газа.

Танкеры Maestro и Candy, которые шли под флагами Танзании, загорелись в Керченском проливе 21 января. Причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности и плохое состояние судов, которым было почти по 30 лет. Сначала произошел взрыв на одном судне, вследствие чего оно и загорелось. Далее огонь перекинулся на соседний танкер. На бортах судов находились граждане Турции и Индии. В пожаре 14 человек погибли.

В украинском Министерстве по вопросам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц сообщили, что танкеры незаконно поставляли газ в Сирию. Эти суда также включены в санкционный список США.