В Индии произошел масштабный теракт: более 40 военных погибли (жуткое видео)
В индийском штате Кашмир смертник на автомобиле въехал в военный конвой, который перевозил солдат.
В результате теракта погибли по меньшей мере 44 человека. Однако количество жертв может возрасти, ведь многие пострадавшие сейчас находятся в критическом состоянии, сообщили в BBC.
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Нападавший перевозил в машине 100 килограммов взрывчатки, в результате столкновения в воздух взлетели два автобуса. Всего в конвое было 78 автомобилей, которые перевозили почти 2,5 тысячи солдат.
Теракт в индийском Кашмире
Власти штата Кашмир уже назвали это нападение самым масштабным за последние 30 лет.
Ответственность за атаку взяла на себя пакистанская исламистская группировка "Армия Мухаммеда".
Смотрите видео с места происшествия
Индия и Пакистан спорят за контроль в Кашмире уже более 70 лет. Статус региона и его разделение до сих пор не фиксированы официальными соглашениями о границах.