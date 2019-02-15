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      В Индии произошел масштабный теракт: более 40 военных погибли (жуткое видео)

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      Индийские военные
      Индийские военные / tsn.ua

      В индийском штате Кашмир смертник на автомобиле въехал в военный конвой, который перевозил солдат.

      В результате теракта погибли по меньшей мере 44 человека. Однако количество жертв может возрасти, ведь многие пострадавшие сейчас находятся в критическом состоянии, сообщили в BBC.

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      Нападавший перевозил в машине 100 килограммов взрывчатки, в результате столкновения в воздух взлетели два автобуса. Всего в конвое было 78 автомобилей, которые перевозили почти 2,5 тысячи солдат.

      Теракт в Індії
      Теракт в индийском Кашмире

      Власти штата Кашмир уже назвали это нападение самым масштабным за последние 30 лет.

      Ответственность за атаку взяла на себя пакистанская исламистская группировка "Армия Мухаммеда".

      Смотрите видео с места происшествия

      Индия и Пакистан спорят за контроль в Кашмире уже более 70 лет. Статус региона и его разделение до сих пор не фиксированы официальными соглашениями о границах.

      blog_ava
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      Теги: Жертвы Теракт Пакистан Индия
      Источник: 24 Канал
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