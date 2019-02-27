Індія завдала авіаудару по Пакистану вперше за останні 50 років
Індія завдала авіаудару по бойовиках у пакистанському місті Балакот. У відповідь Пакистан знищив два індійських військових літаки. Конфлікт може ускладнитись тим фактом, що і Пакистан, і Індія є ядерними державами.
Влада Індії заявила, що удар був попереджувальним після нападу смертника, який стався напередодні. За словами міністра закордонних справ країни Віджая Ґокхале, бойовики планували нові атаки в Індії, пише "Радіо Свобода".
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Операцію провели за 80 кілометрів від лінії розмежування, яка фактично є кордоном між підконтрольними Індії і Пакистанові частинами регіону Кашмір.
Внаслідок авіаудару, за даними індійської влади, було знищено багато бойовиків, включно з їхніми ватажками.
Пакистан оцінив такі дії Індії як вторгнення на територію держави, заявивши, що удар здійснили по лісовій місцевості, де бойовиків не було. Тож підняв власні бойові літаки для самооборони. Так, два винищувача Індії було ліквідовано.
Авіаудар, завданий Індією по території Пакистану, став першим за 48 років – з часу останньої війни між країнами у 1971 році.