Індія завдала авіаудару по Пакистану вперше за останні 50 років

Індія завдала авіаудару по бойовиках у пакистанському місті Балакот. У відповідь Пакистан знищив два індійських військових літаки. Конфлікт може ускладнитись тим фактом, що і Пакистан, і Індія є ядерними державами.

Влада Індії заявила, що удар був попереджувальним після нападу смертника, який стався напередодні. За словами міністра закордонних справ країни Віджая Ґокхале, бойовики планували нові атаки в Індії, пише "Радіо Свобода".

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Операцію провели за 80 кілометрів від лінії розмежування, яка фактично є кордоном між підконтрольними Індії і Пакистанові частинами регіону Кашмір.

Pakistan gives first surprise to india.

pakistan responded to india agression in day light.

#pakistanstrikesback#PakistanArmyZindabad pic.twitter.com/a6iWhU0Bno — ZAHID Shah (@ZAHIDSh21959066) 27 лютого 2019 р.

Внаслідок авіаудару, за даними індійської влади, було знищено багато бойовиків, включно з їхніми ватажками.

India-Pakistan in Kashmir: this photo is being distributed now by Pakistani media is from Indian Air Force British Aerospace Hawk Mk.132 A3492 tale number crashed in Baripada, Odisha. pic.twitter.com/rUWS8Jd4IP — Akhilesh Dhar (@akhileshdhar1) 27 лютого 2019 р.

Пакистан оцінив такі дії Індії як вторгнення на територію держави, заявивши, що удар здійснили по лісовій місцевості, де бойовиків не було. Тож підняв власні бойові літаки для самооборони. Так, два винищувача Індії було ліквідовано.

In response to PAF strikes this morning as released by MoFA, IAF crossed LOC. PAF shot down two Indian aircrafts inside Pakistani airspace. One of the aircraft fell inside AJ&K while other fell inside IOK. One Indian pilot arrested by troops on ground while two in the area. — Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) 27 лютого 2019 р.

Авіаудар, завданий Індією по території Пакистану, став першим за 48 років – з часу останньої війни між країнами у 1971 році.