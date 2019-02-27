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      Индия нанесла авиаудар по Пакистану впервые за последние 50 лет

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      Пакистан уничтожил два военных самолета Индии
      Пакистан уничтожил два военных самолета Индии / Соцсети

      Индия нанесла авиаудар по боевикам в пакистанском городе Балакот. В ответ Пакистан уничтожил два индийских военных самолета. Конфликт может осложниться тем фактом, что и Пакистан, и Индия являются ядерными державами.

      Власти Индии заявили, что удар был предупредительным после нападения смертника, которое произошло накануне. По словам министра иностранных дел страны Виджая Гокхале, боевики планировали новые атаки в стране, пишет "Радио Свобода".

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      Операцию провели за 80 километров от линии разграничения, которая фактически является границей между подконтрольными Индии и Пакистану частями региона Кашмир.

      В результате авиаудара, по данным индийских властей, было уничтожено много боевиков, включая их главарей.

      Пакистан оценил такие действия Индии как вторжение на территорию государства, заявив, что удар осуществили по лесной местности, где боевиков не было. Поэтому поднял собственные боевые самолеты для самообороны. Так, два истребителя Индии были уничтожены.

      Авиаудар, нанесенный Индией по территории Пакистана, стал первым за 48 лет – со времени последней войны между странами в 1971 году.

      blog_ava
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      Теги: авиация Пакистан Индия
      Источник: 24 Канал
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