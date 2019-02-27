Индия нанесла авиаудар по Пакистану впервые за последние 50 лет

Индия нанесла авиаудар по боевикам в пакистанском городе Балакот. В ответ Пакистан уничтожил два индийских военных самолета. Конфликт может осложниться тем фактом, что и Пакистан, и Индия являются ядерными державами.

Власти Индии заявили, что удар был предупредительным после нападения смертника, которое произошло накануне. По словам министра иностранных дел страны Виджая Гокхале, боевики планировали новые атаки в стране, пишет "Радио Свобода".

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Операцию провели за 80 километров от линии разграничения, которая фактически является границей между подконтрольными Индии и Пакистану частями региона Кашмир.

Pakistan gives first surprise to india.

pakistan responded to india agression in day light.

#pakistanstrikesback#PakistanArmyZindabad pic.twitter.com/a6iWhU0Bno — ZAHID Shah (@ZAHIDSh21959066) 27 лютого 2019 р.

В результате авиаудара, по данным индийских властей, было уничтожено много боевиков, включая их главарей.

India-Pakistan in Kashmir: this photo is being distributed now by Pakistani media is from Indian Air Force British Aerospace Hawk Mk.132 A3492 tale number crashed in Baripada, Odisha. pic.twitter.com/rUWS8Jd4IP — Akhilesh Dhar (@akhileshdhar1) 27 лютого 2019 р.

Пакистан оценил такие действия Индии как вторжение на территорию государства, заявив, что удар осуществили по лесной местности, где боевиков не было. Поэтому поднял собственные боевые самолеты для самообороны. Так, два истребителя Индии были уничтожены.

In response to PAF strikes this morning as released by MoFA, IAF crossed LOC. PAF shot down two Indian aircrafts inside Pakistani airspace. One of the aircraft fell inside AJ&K while other fell inside IOK. One Indian pilot arrested by troops on ground while two in the area. — Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) 27 лютого 2019 р.

Авиаудар, нанесенный Индией по территории Пакистана, стал первым за 48 лет – со времени последней войны между странами в 1971 году.