Авіаудар Індії по Пакистану: країни закрили повітряний простір

Індія завдала авіаудару по Пакистану 27 лютого. Влада країни заявила, що удар був попереджувальним після нападу смертника, який стався напередодні. За словами міністра закордонних справ країни Віджая Ґокхале, бойовики планували нові атаки в Індії.

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Внаслідок авіаудару, за даними індійської влади, було знищено багато бойовиків, включно з їхніми ватажками. Проте у Пакистані заявили, удар здійснили по лісовій місцевості, де бойовиків не було і оцінили дії Індії як вторгнення. Тож підняли власні бойові літаки для самооборони. Так, два винищувача Індії було ліквідовано.

Пакистан збив два індійські літаки: відео

Так, Пакистан повністю зупинив внутрішні та міжнародні авіарейси в аеропортах Ісламабаду, Лахора, Мултана, Фейсалабаду, Сиалкота. Індія обмежилась закриттям повітряного простору для транзитних літаків лише над містом Амрітсар, пише ANI.