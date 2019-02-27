Авиаудар Индии по Пакистану: страны закрыли воздушное пространство

После того, как Индия нанесла авиаудар по Пакистану, а тот в ответ сбил два индийских военных самолета, обе страны закрыли воздушное пространство. Это был первый за 48 лет авиаудар Индии по Пакистану со времени последней войны между двумя ядерными странами в 1971 году.

Индия нанесла авиаудар по Пакистану 27 февраля. Власти страны заявили, что удар был предупредительным после нападения смертника, которое произошло накануне. По словам министра иностранных дел страны Виджая Гокхале, боевики планировали новые атаки в Индии.

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В результате авиаудара, по данным индийских властей, было уничтожено много боевиков, включая их вожаков. Однако в Пакистане заявили, удар осуществили по лесной местности, где боевиков не было и оценили действия Индии как вторжение. Поэтому подняли свои боевые самолеты для самообороны. Так, два истребителя Индии были ликвидированы.

Пакистан сбил два индийских самолета: видео