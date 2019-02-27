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      Конфликт между Индией и Пакистаном: в чем суть и какие могут быть последствия для мира

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      Индия и Пакистан новости - будет ли война Индии и Пакистана и какие последствия
      Конфликт между Индией и Пакистаном / Коллаж 24 канала

      Индия и Пакистан – две ядерные страны, которые не воевали между собой с 1971 года. Даже несмотря на то, что обе имеют претензии на спорный регион Кашмир. И авиаудар по подконтрольной Пакистану части Кашмира Индией значительно усугубил ситуацию.

      Что случилось между Индией и Пакистаном? 26 февраля Индия нанесла авиаудар по боевикам в пакистанском городе Балакот. Операцию провели за 80 километров от линии разграничения, которая фактически является границей между подконтрольными Индии и Пакистану частями региона Кашмир. В результате авиаудара, по данным индийских властей, было уничтожено много боевиков, включая их вожаков.

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      Зачем Индия нанесла авиаудар по Пакистану? Власти Индии заявили, что удар был предупредительным после нападения смертника, который произошел 14 февраля. Тогда на подконтрольной Индии части Кашмира смертник на автомобиле въехал в военный конвой, который перевозил солдат. В результате теракта погибли 44 индийских военных. Нападавший перевозил в машине 100 килограммов взрывчатки, в результате столкновения в воздух взлетели два автобуса. Всего в конвое было 78 автомобилей, которые перевозили почти 2,5 тысячи солдат. Местные власти Кашмира уже назвала это нападение самым масштабным за последние 30 лет. Ответственность за атаку взяла на себя пакистанская исламистская группировка "Армия Мухаммеда".

      Теракт на индийской территории Кашмира

      По словам министра иностранных дел страны Виджая Гокхале, боевики планировали новые атаки в Индии. Поэтому авиаудар вроде бы и был превентивным.

      Кашмир – где это? Это регион на северо-западе полуострова Индостан, историческое княжество в Гималаях. Статус региона и его разделение до сих пор не фиксированы официальными соглашениями о границах. Индия и Пакистан спорят за контроль в Кашмире уже более 70 лет.

      Индия и Пакистан ведут споры относительно Кашмира более 70 лет

      Какой была реакция Пакистана на авиаудар? Пакистан оценил такие действия Индии как вторжение на территорию государства, заявив, что удар осуществили по лесной местности, где боевиков не было. Зато якобы в результате обстрелов Индии погибли шестеро гражданских, среди них – дети. Поэтому поднял собственные боевые самолеты для самообороны. Так, два истребителя Индии были ликвидированы.

      Пакистан сбил два индийских самолета: видео

      По сообщению APодин индийский самолет упал на местности Кашмира, подконтрольной Пакистану. Второй – в индийском районе Гималайского региона.

      Пакистан захватил двух индийских летчиков, выживших после сбития самолета.

      Пакистан сбил два индийских самолета

      На этом военная агрессия закончилась? Нет. После инцидента в ночь с 26 на 27 февраля вдоль так называемой "линии контроля" Пакистан и Индия обстреливали друг друга. В пакистанской части Кашмира сотни жителей села бежали в пограничные города подальше от обстрелов. Ситуация не отличалась и в селах вдоль "линии контроля", подконтрольных Индии. В Нью-Дели индийские чиновники заявили, что по крайней мере пять их солдат были ранены во время обстрелов пакистанскими войсками.

      Какие шаги предприняли страны после инцидентов? Страны закрыли воздушное пространство. Пакистан полностью остановил внутренние и международные авиарейсы в аэропортах Исламабада, Лахора, Мултана, Фейсалабада, Сиалкота. Индия ограничилась закрытием воздушного пространства для транзитных самолетов только над городом Амритсар.

      Также пакистанский премьер-министр Имран Хан созвал Национальное командование, чтобы обсудить ответ Исламабада на вторжение индийских военных самолетов.

      В Нью-Дели министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж заявил, что страна не хочет дальнейшей эскалации ситуации с Пакистаном и будет продолжать действовать "с ответственностью и сдержанностью". Мол, их цель – только уничтожение террористов.

      Чем события в Пакистане и Индии угрожают миру? Самый главный ответ – это два ядерных государства. И любые столкновения между ними могут иметь катастрофические последствия. Второе – по мнению экспертов, если мировые лидеры не обратят должного внимания на конфликт между странами, то усложнится борьба с террористическими группировками, такими как "Исламское государство", которых так стремится уничтожить в Сирии коалиция во главе с США.

      Но пока все последствия конфликта вовсю ощущает на себе местное население. До 1971 года – это постоянные мощные и не очень обстрелы. После – безработица, неустойчивая политическая и экономическая ситуации и теракты.

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      Теги: Новости политики авиация Индия Конфликт между Индией и Пакистаном Пакистан Ядерная безопасность
      Источник: 24 Канал
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