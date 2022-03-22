Ані рятувальники, ані інші не могли підійти до драмтеатру

Про це заявила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук. Вона повідомила, що через обстріли підійти до театру неможливо.

До слова Понад 100 тисяч хочуть і не можуть виїхати з Маріуполя, як такого "коридору" немає, – Верещук

Російські війська ведуть прицільний обстріл по тих, хто намагається підійти до театру. Разом з тим, Верещук заявила, що є точна інформація, що люди могли врятуватися самотужки.

Ані рятувальники, ані інші не могли підійти до драмтеатру, тому що постійно велися прицільні обстріли по тих, хто навіть намагався це зробити. Однак є точно відома інформація, що люди могли самотужки врятуватися. Хоча б, принаймні, якась частина. Зараз оцінити масштаб катастрофи дуже важко, тому що ніхто дійсно не може підійти туди й наочно оглянути, що відбувається,

– сказала міністерка.

Росія атакувала драмтеатр: коротко

До теми – Окупанти скинули бомби на лікарню та готель у Миколаєві: дивіться відео