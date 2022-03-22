Людям доводиться покидати Маріуполь пішки чи на власному авто

Про це заявила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук. Вона зазначила, що евакуюватися з міста хочуть близько 100 тисяч людей.

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Проте людям не вдається виїхати з міста, адже так званого зеленого коридору просто не існує. Жителям Маріуполя доводиться пішки покидати місто, оскільки автобусами їх забрати не можуть.

Разом з тим, за словами Верещук, евакуювати з Маріуполя можливо приватним транспортом.

Як мінімум 100 і більше тисяч хочуть і не можуть виїхати. Насправді коридору як такого немає. Ті, що є, вони лише для легкових автомобілів і для тих, хто може йти пішки. Уявіть, людям прийдеться йти 10 – 20 і більше кілометрів до пункту, де ми могли б посадити їх в автобус і відвезти до Запоріжжя,

– заявила міністерка.

Російська блокада Маріуполя

Окупаційні війська буквально зрівняли із землею Маріуполь. Ворог з різного озброєння знищив будинки, лікарні, школи, театри тощо.

Через обстріли російських військ Маріуполя, за даними полку "Азов", вже загинуло понад 3 тисячі цивільних.

У людей, які залишилися в місті, немає ні води, ні їжі, ні тепла.

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