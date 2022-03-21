Про жертв російської агресії в Маріуполі розповів командир полку "Азов" майор Денис Прокопенко у коментарі CNN.

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Росіяни вбили понад 3 тисячі жителів Маріуполя

Кількість жертв серед мирного населення зростає щоденно, наразі (станом на 21 березня – 24 канал) становить більш ніж 3 тисячі,

– зазначив Прокопенко.

Водночас він уточнив, що ніхто не може сказати точну кількість загиблих, бо людей ховають у братських могилах, без імен. "Багато тіл лишаються на вулицях без поховання. Деякі люди залишаються під завалами, похоронені заживо", – додав командир полку.

За словами Прокопенка, українські захисники намагаються допомагати мирним жителям водою та продуктами, однак цього недостатньо. Крім того, у Маріуполі для людей немає безпечних місць, адже ракети ворога б'ють по будинках, "вбиваючи людей у їхніх ліжках".

Нагадаємо, в "Азові" повідомили, що за добу 20 березня бійці полку знищили 2 танки ворога, а також 17 окупантів. Крім того, українські захисники потопили російський катер проєкту "Раптор".

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