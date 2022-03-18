Даних про загиблих наразі немає. Натомість є постраждалі – інформацію щодо них постійно уточнюють. Раніше повідомляли про одну поранену людину.

Актуально Під завалами театру в Маріуполі – ще сотні людей: попри обстріли, їх рятуватимуть

Рятувальники надалі розбирають завали

У момент бомбардування в Маріупольському драмтеатрі перебувало до тисячі людей. Здебільшого це жінки, діти та старші люди. Усі вони ховалися у підвальному приміщенні театру від безперервних обстрілів.

Через постійні авіанальоти та бойові дії в межах Маріуполя завали почали розбирати не одразу. Першими на допомогу своїм землякам прийшли звичайні маріупольці.

Вони у рідкісні хвилини відносного затишшя оперативно підходили до місця зруйнованого театру та рятували тих, хто опинився в пастці.

До речі Працівники СБУ, які розбирали завал у драмтеатрі Маріуполя, потрапили під обстріл

Обстріл драмтеатру в Маріуполі: головне

Важливо – Маріуполь зруйновано на 80 – 90%: дивіться відео 24 каналу