Даних про загиблих наразі немає. Натомість є постраждалі – інформацію щодо них постійно уточнюють. Раніше повідомляли про одну поранену людину.
Актуально Під завалами театру в Маріуполі – ще сотні людей: попри обстріли, їх рятуватимуть
Рятувальники надалі розбирають завали
У момент бомбардування в Маріупольському драмтеатрі перебувало до тисячі людей. Здебільшого це жінки, діти та старші люди. Усі вони ховалися у підвальному приміщенні театру від безперервних обстрілів.
Через постійні авіанальоти та бойові дії в межах Маріуполя завали почали розбирати не одразу. Першими на допомогу своїм землякам прийшли звичайні маріупольці.
Вони у рідкісні хвилини відносного затишшя оперативно підходили до місця зруйнованого театру та рятували тих, хто опинився в пастці.
До речі Працівники СБУ, які розбирали завал у драмтеатрі Маріуполя, потрапили під обстріл
Обстріл драмтеатру в Маріуполі: головне
- Окупанти 16-го березня скинули надпотужну бомбу на драмтеатр Маріуполя. Там перебувала майже сотня людей.
- Нардеп Сергій Тарута заявив, що після атаки на драмтеатр Маріуполя, бомбосховище витримало удар. Щонайменше 130 людей вийшли живими.
- Орків не зупинив навіть великий напис "Діти", який був перед фасадом театру. У "Азові" вважають, що це стало основною ціллю для ворожих бомбардувальників.
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