Про це у своєму зверненні 18 березня розповів президент Володимир Зеленський. Він пояснив, якою наразі є ситуація у Маріупольському драмтеатрі.

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Під завалами – ще сотні людей

Глава держави зазначив, що станом на зараз вже врятували понад 130 людей. Як раніше розповідав нардеп Сергій Тарута, вони вийшли з бомбосховища через вихід, який вдалося розблокувати першим. Проте під завалами перебувають ще сотні маріупольців, підкреслив Зеленський.

Попри обстріли, попри всі складнощі ми будемо продовжувати рятувальні роботи,

– наголосив політик.

Напередодні працівники Служби безпеки України, які розбирали завал у драмтеатрі Маріуполя, потрапили під ворожий обстріл.

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Окупанти безжалісно атакували будівлю, де маріупольці ховалися від їхніх атак, 16 березня. Їх не зупинили навіть величезні написи "Дети", які залишили перед фасадом будівлі. Як розповіли у МВС, більшість людей вижили. Але остаточної інформації, на жаль, поки немає.

Звернення Зеленського за 18 березня: дивіться відео