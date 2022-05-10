Такую информацию сообщил советник мэра города Мариуполь Петр Андрющенко. К своему сообщению мужчина прикрепил фотографии россиян, которые пытаются скрыть от мира свои преступления против мирного населения.
Читайте также Истощенные и голодные: в Мариуполе показали ужасные фото детей и взрослых 9 мая
По словам Петра Андрющенко, оккупанты продолжают разбирать завалы драматического театра. Он отметил, что многие жители Мариуполя отказываются участвовать в этом, поэтому россияне вынуждены были привлечь спасателей МЧС России.
Рабочие МЧС разбирают завалы драматического театра / фото Петра Андрющенко
На кадрах видно, как мужчины вместе разбирают завалы театра, который разбомбили российские солдаты, тем самым убили сотни людей и детей, которые прятались от обстрелов.
Оккупанты осматривают территорию уничтоженного драмтеатра в Мариуполе / фото Петра Андрющенко
Также советник городского главы Мариуполя сообщил, что жители города видели пакеты с телами погибших. Их продолжают вывозить тракторными лафетами с территории драмтеатра в неизвестном направлении.
Самое ужасное – мы уже никогда не узнаем настоящее количество погибших. Россия очень быстро прячет следы собственных преступлений,
– отметил Андрющенко.
Ранее сообщалось о новых спутниковых снимках от Maxar Technologies, которые показали работы оккупантов на месте разбомбленного драмтеатра в Мариуполе. Россияне проводили раскопки и для этого пригнали тяжелую строительную технику.
В частности, информацию о том, что россияне проводят расчистку завала драмтеатра, подтвердил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. Он подчеркнул, что оккупанты вывозят тела погибших людей оттуда в Мангуш. Там для их захоронения вырыли 300-метровую траншею.
Бомбардировка драматического театра: главное
- 16 марта россияне сбросили сверхмощную бомбу на драмтеатр Мариуполя, где прятались местные жители с детьми, которые потеряли жилье и средства к существованию.
- Накануне 4 марта американская компания Maxar Technologies сделала фотографии Мариуполя из космоса. На снимках было здание драмтеатра, где с обеих сторон отчетливо видны большие надписи "ДЕТИ". Российские войска знали, что они обстреливают здание, где разместились мирные жители с детьми.
- 17 марта нардеп Сергей Тарута заявил, что после атаки на драмтеатр Мариуполя бомбоубежище выдержало удар. Люди стали выходить из бомбоубежища.
- В результате авиаудара по драмтеатру, по официальным данным, погибли более 300 мирных жителей. Число жертв подтвердил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
- Очевидцы, которые смогли выжить в результате мощной бомбардировки, рассказали жуткие подробности трагических обстрелов.
- По данным расследования крупнейшего информационного агентства США Associated Press, в результате бомбардировки россиянами драматического театра в Мариуполе погибли около 600 человек.
Вас это может заинтересовать – женщина из Мариуполя 2 месяца готовила еду для людей, которые прятались на "Азовстали": смотрите видео