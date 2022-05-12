Російські загарбники "відзначаються" тим, що викрадають людей на окупованих територіях. Про ситуацію із цим на Запоріжжі повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

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З початку війни, станом на 11 травня 2022 року, на тимчасово окупованих територіях підтверджено 271 випадок викрадання людей,

– повідомив чиновник.

За його словами, досі перебувають в заручниках російських окупантів 118 людей. Натомість з їхніх лап вже вдалось звільнити 153 людини.

За останні дні з полону росіян звільнили 2 людей з Запорізької області.

Російські окупанти крадуть не лише людей

Окупувавши частину Півдня України, російські загарбники у звичному для них стилі почали мародерити та красти. Викрадають не лише людей, але й цінні речі та навіть звичні побутові.

В тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі росіяни викрали колекцію скіфського золота. Наші правоохоронні органи вже відкрили кримінальне провадження за фактом ​викрадення російськими військовими національних цінностей України з музею в окупованому місті.

Такі дії порушують закони та звичаї війни. Музей обікрали в квітні 2022 року.

Кого викрадають російські окупанти

На територіях, що перебувають у тимчасовій окупації росіян, вони викрадають українців. Першочергово мовиться про активістів, ветеранів АТО/ООС, представників української влади, громадських діячів, волонтерів та інших.

Про один із таких випадків стало відомо в окупованій Чорнобаївці Херсонської області. Очільник населеного пункту після обшуку в нього російських окупантів був у лікарні в важкому стані. Його ж заступник опинився у них в полоні.

В тимчасово окупованій Новій Каховці також на Херсонщині російські загарбники викрали українську арбітриню. Це сталося 9 травня. Група п'яних чоловіків із георгіївськими стрічками забрали Ірину Петрову в відділок поліції. Начебто вона відмовилась судити матчі турніру, який організувала проросійська влада тимчасово окупованої Нової Каховки.

Росіяни не просто викрадають українців на окупованих територіях, але й чинять звірства над ними. Відтак, про кричущий випадок стало відомо в Пологах на Запоріжжі. Росіяни викрали і два дні катували патріота Романа Семененка, після чого вбили його. Чоловік перед смертю встиг відкрити по ворогах вогонь.

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