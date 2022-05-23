К счастью, никто из людей не пострадал. Об этом сообщили спасатели Харьковского отдела ГСЧС.

Летальное оружие от Германии и ужасный обстрел Авдеевки: основное за 89 день войны

Российские кафиры обстреляли в обед 22 мая Киевский район Харькова. К счастью, пожаров там не произошло, но повреждены частные дома и православный храм. В результате обстрелов там выбило окна. Сотрудники ГСЧС демонтируют оконные рамы и стекло церкви.

В ночь на 23 мая захватчики обстреливали один из населенных пунктов Чугуевского района. Там занялись сразу 4 частных дома, 2 хозяйственные постройки, магазин и кафе на общей площади около 400 метров квадратных. Спасатели тушили ее 3 часа.

В 12:40 обломок вражеского снаряда попал в частный дом в Киевском районе Харькова. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание на площади около 1,5 метра квадратных, не допустив его распространения.

Всего за сутки работники ГСЧС совершили 19 оперативных выездов, из которых:

на ликвидацию пожаров – 10 (пожар, вызванных обстрелами, – 2, пожаров, которые произошли по другим причинам – 8);

1 раз спасатели прибывали на проведение аварийно-спасательных работ;

6 – для оказания помощи населению и сотрудникам полиции;

2 – другие выезды.

Аварийно-спасательные работы спасатели проводили в разрушенном здании Салтовского района Харькова.

С начала войны из-под завалов в Харькове вытащили более 150 тел

С 24 февраля по 22 мая спасатели достали из-под завалов в Харькове не менее 150 тел . Спасти одновременно удалось более 250 человек. Завалы работникам ГСЧС удалось разобрать на 98 объектах.

Не обошлось без жертв среди спасателей. К сожалению, погибли уже 5 работников и еще 7 – получили ранения.

Нет такого района в Харькове, который не затронула бы вражеская техника. Однако наиболее разрушены: Северная Салтовка, Пятихатки, поселок Жуковского, Рогань и Горизонты. Об этом рассказал глава главного управления ГСЧС в Харьковской области Анатолий Торяник

Обратите внимание – Россияне усиливают силы в Черном море: отправили "Адмирал Макаров": смотрите видео