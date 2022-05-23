На щастя, ніхто з людей не постраждав. Про це повідомили рятувальники Харківського відділу ДСНС.

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Російські окупанти обстріляли в обід 22 травня Київський район Харкова. На щастя, пожеж там не сталося, але пошкоджені приватні оселі та православний храм. Внаслідок обстрілів там вибило вікна. Наразі співробітники ДСНС демонтують віконні рами та скло церкви.

У ніч проти 23 травня загарбники обстрілювали один із населених пунктів Чугуївського району. Там зайнялись одразу 4 приватних оселі, 2 господарчі споруди, магазин та кафе на загальній площі близько 400 метрів квадратних. Рятувальники гасили її 3 години.

О 12:40 уламок ворожого снаряду потрапив до приватного будинку в Київському районі Харкова. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння на площі близько 1,5 метра квадратних, не допустивши його поширення.

Загалом за добу працівники ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:

на ліквідацію пожеж — 10 (пожеж, спричинених обстрілами, — 2, пожеж, що сталися з інших причин — 8);

1 раз рятувальники прибували для проведення аварійно-рятувальних робіт;

6 — для надання допомоги населенню та співробітникам поліції;

2 — інші виїзди.

Аварійно-рятувальні роботи рятувальники проводили у зруйнованому будинку Салтівського району Харкова.

З початку війни з-під завалів у Харкові витягнули понад 150 тіл

З 24 лютого по 22 травня рятувальники дістали з-під завал у Харкові щонайменше 150 тіл. Врятувати водночас вдалося понад 250 людей. Завали працівникам ДСНС вдалося розібрати на 98 об'єктах.

Не обійшлося й без жертв серед рятувальників. На жаль, загинули вже 5 працівників та ще 7 – зазнали поранень.

Нема такого району в Харкові, який не зачепила б ворожа техніка. Проте найбільше зруйновані: Північна Салтівка, П'ятихатки, селище Жуковського, Рогань і Горизонти. Про це розповів очільник головного управління ДСНС у Харківській області Анатолій Торяник

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