Про це під час телемарафону розповів начальник головного управління ДСНС у Харківській області Анатолій Торяник. Він також додав, що вдалося врятувати за цей час понад 250 людей, передає 24 канал.

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Рятувальники розібрали завали на 98 об'єктах

Торяник зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення рятувальники Харківського гарнізону ДСНС розібрали завали на 98 об'єктах. Вони зазнали руйнувань внаслідок атак російських військових.

На жаль, з-під завалів вилучено понад 150 тіл загиблих. Під час оперативно-рятувальних робіт наші підрозділи врятували понад 250 людей,

– сказав Торяник.

У Харкові немає району, який би не постраждав від рук ворога. Але найбільших атак зазнали Північна Салтівка, П'ятихатки, селище Жуковського, Рогань і Горизонти. Це, додав начальник управління ДСНС, райони, які розташовані неподалік лінії зіткнення. Тож по них російські військові могли гатити з артилерії, а не лише ракет або авіації.

На жаль, не минулося й без жертв серед рятувальників. Загалом загинуло п'ятеро людей:

двоє рятувальників приїхали приборкувати вогонь, який спалахнув внаслідок обстрілу, та потрапили під чергову атаку ворога;

троє саперів;

ще семеро саперів зазнали поранень.

Наразі багато роботи мають саме сапери. Зі слів Торяника, лише у перші дні вони отримували по 100 – 200 заявок упродовж доби. А за майже три місяці війни вони понад 4 тисячі разів виїжджали на місце виклику та знешкодили майже 3 тисячі вибухонебезпечних предметів, залишених росіянами.

Торяник додав, що сапери не встигають виїжджати на місця подій, а також ліквідовувати снаряди. А все тому, що у рятувальників вже назбиралося понад 2 тисячі заявок від мешканців.

Що стосується руйнувань, завданих російськими військовими у Харкові, то вони колосальні. Так, у Північній Салтівці зруйновано 70% будинків, а також інфраструктури. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Зауважимо, що перші обстріли району російськими військами почалися 25 лютого. А це вкотре доводить той факт, що вони цілеспрямовано знищували наші міста від початку війни.

Ще гіршою є ситуація у селі Вільхівка, яке ЗСУ вдалося нещодавно звільнити. Там, зі слів очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, знищено 90% будинків.

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