Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова. Она сообщила, что вчера, 18 мая, в селе Докучаевское спасатели извлекли из-под завалов пятиэтажки тело женщины.
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Женщина погибла еще в марте
Женщину убило еще 10 марта, но добраться туда было тяжело из-за обстрелов оккупантов. Как только сдвинули линию фронта – появилась возможность работать, и наконец этого человека достали,
– отметила журналистка.
По ее словам, личность женщины пока не установили. Кроме того, по заключению экспертов, к сожалению, в этой многоэтажке, как и в других разрушенных, до сих пор могут оставаться тела людей.
Оккупанты обстреляли многоэтажку 10 марта / Фото Национальной полиции
На месте работают спасатели и криминалисты / Фото Национальной полиции
Работа будет продолжительной
Как отметила корреспондентка, ежедневно спасатели и правоохранители выезжают на разбор завалов таких домов. В то же время, она добавила, что их очень много как в Харькове, так и в области.
"То есть работа будет продолжительной", – отметила журналистка.
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Ситуация в Харьковской области: последние новости
- Российские захватчики не прекращают бить по Харьковщине. Сегодня, 18 мая, российские изверги обстреливали территории населенных пунктов Циркуны, Прудянка и Ольховатка.
- В то же время российские военные запускают снаряды по Харькову – ночью они попали в Киевский район, а днем обстреляли Салтовку и Пятихатки. В результате вражеских обстрелов пострадали 3 человека.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что Вооруженные Силы Украины продолжают контрнаступление в Харьковской области. Так сегодня, 18 мая, наши защитники освободили от оккупантов деревню Дементиевку Дергачевского района.
- Оккупанты в очередной раз открыли огонь по городу Мерефа Харьковской области. В результате обстрелов повреждены 30 частных домов, высоковольтная линия и несколько авто.
- В Харькове оккупанты уничтожили единственный в нашей стране Национальный центр генетических ресурсов растений. Отмечается, что там хранили образцы более 160 тысяч сортов растений со всего мира, которые собирали в течение десятилетий.