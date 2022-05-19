Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова. Она сообщила, что вчера, 18 мая, в селе Докучаевское спасатели извлекли из-под завалов пятиэтажки тело женщины.

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Женщина погибла еще в марте

Женщину убило еще 10 марта, но добраться туда было тяжело из-за обстрелов оккупантов. Как только сдвинули линию фронта – появилась возможность работать, и наконец этого человека достали,

– отметила журналистка.

По ее словам, личность женщины пока не установили. Кроме того, по заключению экспертов, к сожалению, в этой многоэтажке, как и в других разрушенных, до сих пор могут оставаться тела людей.



Оккупанты обстреляли многоэтажку 10 марта / Фото Национальной полиции



На месте работают спасатели и криминалисты / Фото Национальной полиции

Работа будет продолжительной

Как отметила корреспондентка, ежедневно спасатели и правоохранители выезжают на разбор завалов таких домов. В то же время, она добавила, что их очень много как в Харькове, так и в области.

"То есть работа будет продолжительной", – отметила журналистка.

Обратите внимание! По данным полиции, в настоящее время в Харьковской области 675 жертв, убитых Россией.

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