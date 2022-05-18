Детали об обстрелах города

В результате действий вражеского войска повреждения получили 30 домов местных жителей. Также под удар попали высоковольтная линия и ряд автомобилей.

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Местные прокуроры и полицейские уже произвели осмотр разрушений. Они возбудили уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев ведения войны. Досудебное расследование продолжается.



Последствия обстрела Мерефы



По факту обстрелов возбуждено уголовное дело

В Харьков массово возвращаются жители

В Харьков вернулись уже 600 тысяч человек , которые в начале войны вынуждены были покинуть собственные дома и эвакуироваться в более безопасные регионы Украины. Лишь по железной дороге в город ежедневно прибывают по 2 тысячи харьковчан.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что 4 200 горожан продолжают жить в метрополитене. Ведь их дома разрушила русская армия.

Последние новости о войне в Украине

За сутки 17 мая Воздушные силы Украины уничтожили 15 воздушных целей россиян . Среди них – 11 беспилотников и 4 крылатых ракеты.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что военно-политическое руководство России готовится к ведению долговременной военной операции . Об этом свидетельствует, что в Херсонской и Запорожской областях оккупанты осуществляют инженерные и фортификационные работы. Они делают это для того, чтобы при необходимости перейти к обороне.

В зоне ООС 17 мая Вооруженные Силы Украины отразили 12 атак врага и уничтожили многие техники. Речь идет о 3 танках, 3 артиллерийских системах, 6 единицах боевой бронированной техники и 7 автомобилях, среди которых был грузовик с боеприпасами.

Российские кафиры обстреляли 45 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Разрушения получили 36 жилых домов, 6 промышленных и фермерских предприятий, супермаркет, спортивная школа, общежитие и аптека. Также известно, что в результате обстрелов погибли 8 мирных жителей, а 4 – получили ранения. Среди пострадавших есть 8-летний ребенок.

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