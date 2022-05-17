По данным пресс-службы группировки Объединенных сил, еще на 4 локациях продолжаются бои. Враг понес серьезные потери, к сожалению, есть жертвы и среди украинских гражданских.

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Общая ситуация в зоне Объединенных сил

Пытаясь завладеть Луганской и Донецкой областями, враг продолжает бить из всего имеющегося оружия. Вдоль всей полосы обороны россияне применяют:

боевую авиацию,

реактивные системы залпового огня,

ствольную артиллерию крупных калибров,

танки,

минометы различных систем.

На Луганском направлении подтвердилась информация о применении российскими оккупантами термобарического оружия. В частности – тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек".

К тому же оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры и мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли 45 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили:

36 жилых домов,

6 промышленных и фермерских предприятий,

супермаркет,

спортивную школу,

общежитие,

аптеку.

В результате этих обстрелов погибло 8 мирных жителей, еще 4 получили ранения. Как сообщают наши бойцы, среди них один 8-летний ребенок.

Обратите внимание: всего с начала войны россияне убили в Донецкой области 382 гражданских. Еще 1 096 человек получили ранения.

Сколько атак отбито за сутки

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили 17 мая 12 атак врага. Бои продолжаются еще на 4-х локациях.

Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам потери в живой силе и технике,

– написала пресс-служба ООС в фейсбуке.

За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

3 танка;

3 артиллерийские системы (из них одна – реактивная система залпового огня);

6 единиц боевой бронированной техники;

7 автомобилей (в том числе один грузовик с боеприпасами).

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 9 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и один оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс типа ZALA.

В Донецкой ОВА добавили, что украинские защитники закрепились на рубежах, где враг точно не пройдет, однако ситуация в области – сложная и напряженная.

Потери врага по состоянию на 17 мая

Напомним, что личный состав российской армии сократился на 27 900 человек. Причем, эта цифра не является окончательной, ведь подсчитать погибших в районах активных боевых действий пока что невозможно. Поубавилось у россиян и техники. В частности, с 24 февраля оккупанты потеряли:

танков – 1 235 единиц;

боевых бронированных машин – 3 009 единиц;

артиллерийских систем – 578 единиц;

реактивных систем залпового огня – 198 единиц;

средств противовоздушной обороны – 90 единиц;

самолетов – 201 единица;

вертолетов – 167 единиц;

автомобильной техники и цистерн с топливом – 2 109 единиц;

кораблей / катеров – 13 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 436 единиц;

специальной техники – 43 единицы;

крылатых ракет – 97 единиц.

Обратите внимание – ВСУ уничтожили почти 50% БПЛА врага: смотрите видео