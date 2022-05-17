За даними пресслужби угруповання Об'єднаних сил, ще на 4 локаціях тривають бої. Ворог зазнав серйозних втрат, на жаль, є жертви й серед українських цивільних.

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Загальна ситуація в зоні Об'єднаних сил

Намагаючись заволодіти Луганською та Донецькою областями, ворог продовжує гатити з усієї наявної зброї. Уздовж усієї смуги оборони росіяни застосовують:

бойову авіацію,

реактивні системи залпового вогню,

ствольну артилерію великих калібрів,

танки,

міномети різних систем.

На Луганському напрямку підтвердилась інформація про застосування російськими окупантами термобаричної зброї. Зокрема – важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек".

До того ж окупанти завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури та мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли 45 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували та пошкодили:

36 житлових будинків,

6 промислових і фермерських підприємств,

супермаркет,

спортивну школу,

гуртожиток,

аптеку.

В результаті цих обстрілів загинуло 8 мирних мешканців, ще 4 отримали поранення. Як повідомляють наші бійці, серед них одна 8-річна дитина.

Зверніть увагу: загалом від початку війни росіяни вбили в Донецькій області 382 цивільних. Ще 1 096 осіб зазнали поранень.

Скільки атак відбито за добу

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 17 травня 12 атак ворога. Бої тривають ще на 4-х локаціях.

Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці,

– написала пресслужба ООС у фейсбуці.

За добу військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

3 танки;

3 артилерійські системи (з них одна – реактивна система залпового вогню);

6 одиниць бойової броньованої техніки;

7 автомобілів (у тому числі одна вантажівка з боєприпасами).

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 9 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" та один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс типу ZALA.

У Донецькій ОВА додали, що українські захисники закріпилися на рубежах, де ворог точно не пройде, проте ситуація в області – складна та напружена.

Втрати ворога станом на 17 травня

Нагадаємо, що особовий склад російської армії скоротився на 27 900 осіб. Причому, ця цифра не є остаточною, адже підрахувати загиблих у районах активних бойових дій поки що неможливо. Поменшало в росіян і техніки. Зокрема, від 24 лютого окупанти втратили:

танків – 1 235 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 009 одиниць;

артилерійських систем – 578 одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 198 одиниць;

засоби протиповітряної оборони – 90 одиниць;

літаків – 201 одиниця;

гелікоптерів – 167 одиниць;

автомобільної техніки та цистерни з паливом – 2 109 одиниць;

кораблів / катерів – 13 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 436 одиниць;

спеціальної техніки – 43 одиниці;

крилатих ракет – 97 одиниць.

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