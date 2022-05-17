Чим окупанти випалюють українську землю

Посиливши обстріли наявними засобами вогневого ураження, російські окупанти намагалися розвинути наступ у напрямку Сєвєродонецька. Успіху не мали, зазнали втрат.

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Підтвердилась інформація про застосування російськими окупантами термобаричної зброї. Зокрема – важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек".

Перші згадки про наявність на озброєнні в учасників незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях Луганщини термобаричної зброї датуються сернем 2014 року. 12 серпня 2014 року аналітичний відділ "Правої Справи" оприлюднив інформацію про те, що у бойовиків з'явилися три установки ТОС-1 "Буратіно", які будуть націлені на Луганський аеропорт. Варто зазначити, що ця інформація миттєво була оприлюднена російськими ЗМІ.

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11 січня 2021 року Росія почала військові навчання біля кордонів з Україною. Маневри відбувалися на загальновійськових полігонах у Воронезькій, Бєлгородській, Брянській та Смоленській областях.

За інформацією "Правої Справи", у цих навчаннях біля кордонів з Україною вперше за тривалий час були задіяли вогнеметні системи ТОС-1 "Буратіно" та їхні модернізовані версії ТОС-1А "Солнцепек". Згодом російська сторона змушена була підтвердити цю інформацію "Правої Справи".

10 березня 2022 року в українських ЗМІ повідомили, що Міноборони Росії підтвердило, що застосовує в Україні важкі вогнеметні системи (ТОС-1А), які використовують термобаричні ракети. Про це інформувало Держспецзв'язку на телеграм-каналі з посиланням на дані британської розвідки.

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Нагадаю, нещодавно аналітичний відділ громадської ініціативи "Права Справа" оприлюднив інформацію про те, що місцевими джерелами організації зафіксована передислокація в окуповане місто Луганськ важкої вогнеметної системи (ТОС-1А).

"Права Справа" наголошувала, що застосування російськими окупантами ТОС буде вважатися таким, яке завдасть надмірних ушкоджень об'єктам критичної та цивільної інфраструктури українських міст.

Термобарична зброя, війна Росії з Україною, обстріли
Росіяни застосовують заборонену зброю, попри небезпеку для цивільного населення / Фото Дмитра Снєгирьова

Використання термобаричної зброї суворо регулюється законом про збройні конфлікти. Вона не може застосовуватися проти військових цілей, якщо це наражає на небезпеку цивільне населення.

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