Чим окупанти випалюють українську землю

Посиливши обстріли наявними засобами вогневого ураження, російські окупанти намагалися розвинути наступ у напрямку Сєвєродонецька. Успіху не мали, зазнали втрат.

Радимо Три причини, чому Росія "захекалася" від ракетних обстрілів України

Підтвердилась інформація про застосування російськими окупантами термобаричної зброї. Зокрема – важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек".

Термобарична зброя використовує кисень із навколишнього повітря для створення високотемпературного вибуху. Її фугасна дія триває довше, ніж у звичайної вибухової речовини. Вона може зруйнувати інфраструктуру, завдати значної шкоди внутрішнім органам людини й викликати сильні опіки, що призводять до смерті.

Перші згадки про наявність на озброєнні в учасників незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях Луганщини термобаричної зброї датуються сернем 2014 року. 12 серпня 2014 року аналітичний відділ "Правої Справи" оприлюднив інформацію про те, що у бойовиків з'явилися три установки ТОС-1 "Буратіно", які будуть націлені на Луганський аеропорт. Варто зазначити, що ця інформація миттєво була оприлюднена російськими ЗМІ.

Докази застосування росіянами термобаричної зброї на Донбасі: відео

Убивці не заперечують власних злочинів

11 січня 2021 року Росія почала військові навчання біля кордонів з Україною. Маневри відбувалися на загальновійськових полігонах у Воронезькій, Бєлгородській, Брянській та Смоленській областях.

За інформацією "Правої Справи", у цих навчаннях біля кордонів з Україною вперше за тривалий час були задіяли вогнеметні системи ТОС-1 "Буратіно" та їхні модернізовані версії ТОС-1А "Солнцепек". Згодом російська сторона змушена була підтвердити цю інформацію "Правої Справи".

10 березня 2022 року в українських ЗМІ повідомили, що Міноборони Росії підтвердило, що застосовує в Україні важкі вогнеметні системи (ТОС-1А), які використовують термобаричні ракети. Про це інформувало Держспецзв'язку на телеграм-каналі з посиланням на дані британської розвідки.

Актуальне Де в Україні армія преможців пралок поховала свої "прориви"

Ординці "звільняють" Донбас від життя

Нагадаю, нещодавно аналітичний відділ громадської ініціативи "Права Справа" оприлюднив інформацію про те, що місцевими джерелами організації зафіксована передислокація в окуповане місто Луганськ важкої вогнеметної системи (ТОС-1А).

"Права Справа" наголошувала, що застосування російськими окупантами ТОС буде вважатися таким, яке завдасть надмірних ушкоджень об'єктам критичної та цивільної інфраструктури українських міст.



Росіяни застосовують заборонену зброю, попри небезпеку для цивільного населення / Фото Дмитра Снєгирьова

Використання термобаричної зброї суворо регулюється законом про збройні конфлікти. Вона не може застосовуватися проти військових цілей, якщо це наражає на небезпеку цивільне населення.

Нагадаю, у розвідці Міністерства оборони Великої Британії зауважили, що Росія, ймовірно, вдаватиметься до ще більш невибіркових артилерійських бомбардувань. Повідомляється, що окупанти планують наростити темп наступу на Донбасі.

Зверніть увагу – ЗСУ показали епічні кадри знищення російського складу боєприпасів: дивіться відео