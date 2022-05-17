Радянський "хвіст" російської армії

26 травня я писав, що на аеродром Шайковка у Калузькій області підвезли ракети Х-22. Але завантажили їх лише на два стратегічні ракетоносці Ту-22М3 із п'ятьох готових до вильотів.

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А все тому, що після вильоту ці літаки проводять не менше доби, а то й довше післяпольотного обслуговування.

Тобто на інтенсивність ракетних ударів по території України зараз впливають два фактори. Перший – дефіцитність навіть радянських ракет, які звозять із усієї Росії. Другий – вік техніки, що здійснює пуски цих ракет і потребує тривалого післяпольотного обслуговування.



У Росії вже виникають складнощі через застарілість її ракет та зменшення їх запасів / Фото з фейсбуку Олександра Коваленка

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Є, звичайно, ще третій фактор, а саме – після зняття зі зберігання радянські ракети проходять перевірку та відновлення функціональності, що теж займає час, і не завжди воно успішне, але це вже зовсім інша історія.

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