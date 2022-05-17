Радянський "хвіст" російської армії
26 травня я писав, що на аеродром Шайковка у Калузькій області підвезли ракети Х-22. Але завантажили їх лише на два стратегічні ракетоносці Ту-22М3 із п'ятьох готових до вильотів.
Радимо Російські "перемоги" димляться під Чорнобаївкою, іржавіють під Києвом і гниють під Черніговом
А все тому, що після вильоту ці літаки проводять не менше доби, а то й довше післяпольотного обслуговування.
У Росії вже виникають складнощі через застарілість її ракет та зменшення їх запасів / Фото з фейсбуку Олександра Коваленка
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Є, звичайно, ще третій фактор, а саме – після зняття зі зберігання радянські ракети проходять перевірку та відновлення функціональності, що теж займає час, і не завжди воно успішне, але це вже зовсім інша історія.
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