Советский "хвост" российской армии

26 мая я писал, что на аэродром Шайковка в Калужской области подвезли ракеты Х-22. Но загрузили их всего на два стратегических ракетоносца Ту-22М3 из пяти готовых к вылетам.

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А все потому, что после вылета эти самолеты проводят не менее суток, а то и дольше послеполётного обслуживания.

То есть, на интенсивность ракетных ударов по территории Украины сейчас влияют два фактора. Первый – дефицитность даже советских ракет, свозимых со всей России. Второй – возраст техники, которая производит пуски этих ракет и требует длительного послеполетного обслуживания.



В России уже возникают сложности из-за устаревших ракет и уменьшения их запасов / Фото с фейсбука Александра Коваленко

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Есть, конечно, еще третий фактор, а именно после снятия с хранения советские ракеты проходят проверку и восстановление функциональности, что тоже занимает время, и не всегда оно успешно, но это уже совсем другая история.

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