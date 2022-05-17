Советский "хвост" российской армии
26 мая я писал, что на аэродром Шайковка в Калужской области подвезли ракеты Х-22. Но загрузили их всего на два стратегических ракетоносца Ту-22М3 из пяти готовых к вылетам.
Советуем Российские "победы" дымятся под Чернобаевкой, ржавеют под Киевом и гниют под Черниговом
А все потому, что после вылета эти самолеты проводят не менее суток, а то и дольше послеполётного обслуживания.
В России уже возникают сложности из-за устаревших ракет и уменьшения их запасов / Фото с фейсбука Александра Коваленко
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Есть, конечно, еще третий фактор, а именно после снятия с хранения советские ракеты проходят проверку и восстановление функциональности, что тоже занимает время, и не всегда оно успешно, но это уже совсем другая история.
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