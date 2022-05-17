17 тактичних груп ворога знищено

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що українські захисники і захисниці довели, що Росія неспроможна вести успішні наступальні бойові дії одночасно на декількох стратегічних напрямках.

Увага Росія готується до ведення довготривалої військової операції, – Міноборони

Наразі у ворога перевага в озброєнні

Однак, попри втрати ворога в особовому складі, важкого озброєння в Росії ще багато.

Згідно з нашими оцінками, за 80 днів повністю знищено 17 російських БТГр. Попри величезні втрати, росіяни досі значно переважають нас у важкій зброї. В першу чергу – в авіації, а також в бронетехніці, РСЗО, артилерії,

– наголосив Резніков.

За даними української розвідки, загальне об’єднане угруповання військ, яке застосовується проти України (з урахуванням резервів) нараховує близько 167 тисяч особового складу.

Росія хоче затягнути війну

Міністр оборони також повідомив, що усі дії країни-агресорки наразі вказують на те, що Росія готується до ведення затяжної війни.

Зокрема, на Херсонщині, у Запорізькій області російські окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони.

Щоб перемогти Україні потрібна зброя

Резніков пояснив, що перемогу України у війні з Росією може пришвидшити лише міжнародна допомога. Україні потрібно багато танків, бронемашин, засобів ураження на довгих дистанціях. І чим швидше надходитиме ця допомога, тим краще.

Головне про ситуацію на фронті

Наразі, за даними Генштабу, основні зусилля противник зосередив на Півдні та Сході України.

Окупанти намагаються вести наступальні дії вздовж усієї лінії зіткнення на Донбасі. Ворог обстрілює населені пункти з артилерії.

На Сумщині росіяни вдруге спробували прорвати кордон. ЗСУ вдалось зупинити наступ російських окупантів, одна найближчим часом штурм може повторитись.

Однією з найбільш цікавих є ситуація навколо острова Зміїний в акваторії Чорного моря. Після того, як наші військові понищили там особовий склад і техніку, росіяни намагаються її забрати. Тому ведуть підйомно-рятувальні роботи, де наші ЗСУ знищили їхній десантний катер.

Станом на 17 травня кількість вбитих російських бійців становить 27 900.

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