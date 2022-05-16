Об этом сообщил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов в эфире телеканала "FreeДОМ" 16 мая, передает 24 канал. Он отметил, что тем харьковчанам, чьи дома разрушили вражеские обстрелы, местные власти будут пытаться обеспечить временное жилье.

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Все больше харьковчан возвращаются домой

По данным Олега Синегубова, в Харьков уже вернулись около 600 тысяч местных жителей. Глава Харьковской ОВА заявил, что ежедневно только железнодорожным транспортом в город прибывают более 2 тысяч человек .

Чиновник отметил, что приоритетная задача местных властей - обеспечить жильем харьковчан, которые до сих пор проживают на станциях метрополитена. Синегубов отметил, что Харьковская область планирует принять участие в программе Президента Украины по строительству временного жилья, пока не будут восстановлены пострадавшие от вражеских обстрелов микрорайоны.

В метрополитене еще проживает 4 200 человек. Будем привлекать все возможности, чтобы предоставить другим временное жилье. В частности, рассматриваем общежития вузов, социальных учреждений и т.д.

– уточнил чиновник.

Кроме того, глава ОВА прокомментировал нынешний взрыв склада с аммиачной селитрой в Харьковской области. Он отметил, что из-за инцидента волноваться не стоит, ведь вблизи с объектом населенных пунктов нет. По информации ГСЧС, этот взрыв и вещество, которое сейчас в облаке, не опасно для местных жителей.

Актуальная ситуация в Харьковской области: коротко

227-й батальон 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ вытеснил российских оккупантов за пределы государственной границы Украины. Бойцы 15 мая сняли видео на фоне знака 910/1 и обратились к Владимиру Зеленскому с подтверждением: "Мы дошли, господин президент, мы здесь".

В ответ президент Украины поблагодарил ребят от имени всех украинцев: "Благодарность моя без границ", - подчеркнул Зеленский.

В Министерстве обороны Украины заявили, что Вооруженные Силы Украины вскоре вплотную приблизятся к границе с Россией в Харьковской области. Заместитель Алексея Резникова Анна Маляр заверила, что на Севере области остается еще незначительный участок, на котором действует враг. Это следствие нескольких успешных контратак украинских сил.

Вместе с тем в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины вечером 16 мая сообщили , что российские оккупанты планируют наступление в районе города Изюм, а также продолжают попытки помешать украинским военным дойти до границы с Россией на границе области.

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