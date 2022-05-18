Деталі про обстріли міста

Унаслідок дій ворожого війська пошкоджень зазнали 30 будинків місцевих мешканців. Також під удар потрапили високовольтна лінія та низка автомобілів.

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Місцеві прокурори та поліцейські вже провели огляд руйнувань. Вони відкрили кримінальну справу за статтею про порушення законів та звичаїв ведення війни. Досудове розслідування триває.



Наслідки обстрілу Мерефи



За фактом обстрілів відкрили кримінальну справу

До Харкова масово вертаються мешканці

До Харкова повернулися вже 600 тисяч людей, які на початку війни змушені були покинути власні домівки та евакуюватися у безпечніші регіони України. Лише залізницею в місто щодня прибувають по 2 тисячі харків'ян.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що 4 200 містян продовжують жити у метрополітені. Адже їхні будинки зруйнувала російська армія.

Останні новини про війну в Україні

За добу 17 травня Повітряні сили України знищили 15 повітряних цілей росіян. Серед них – 11 безпілотників та 4 крилаті ракети.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що військово-політичне керівництво Росії готується до ведення довготривалої військової операції. Про це свідчить те, що у Херсонській та Запорізькій областях окупанти здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи. Вони роблять це для того, щоб у разі необхідності перейти до оборони.

У зоні ООС 17 травня Збройні Сили України відбили 12 атак ворога та знищили багато техніки. Мовиться про 3 танки, 3 артилерійські системи, 6 одиниць бойової броньованої техніки та 7 автомобілів, серед яких була вантажівка з боєприпасами.

Російські окупанти обстріляли 45 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях. Руйнувань зазнали 36 житлових будинків, 6 промислових і фермерських підприємств, супермаркет, спортивна школа, гуртожиток та аптека. Також відомо, що внаслідок обстрілів загинуло 8 мирних мешканців, а 4 – зазнали поранень. Серед потерпілих є 8-річна дитина.

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