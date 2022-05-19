Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова. Вона повідомила, що вчора, 18 травня, у селі Докучаєвське рятувальники дістали з-під завалів п'ятиповерхівки тіло жінки.
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Жінка загинула ще в березні
Жінку вбило ще 10 березня, але дістатися туди було важко через обстріли окупантів. Щойно посунули лінію фронту – з'явилась можливість працювати, і нарешті цю людину дістали,
– зазначила журналістка.
За її словами, особу жінки поки не встановили. Крім того, за висновком експертів, на жаль, у цій багатоповерхівці, як і в інших зруйнованих, досі можуть залишатись тіла людей.
Окупанти обстріляли багатоповерхівку 10 березня / Фото Національної поліції
На місці працюють рятувальники та криміналісти / Фото Національної поліції
Робота буде тривалою
Як наголосила кореспондентка, щодня рятувальники та працівники правоохоронних органів виїжджають на розбір завалів таких будинків. Водночас вона додала, що їх дуже багато як в Харкові, так і в області.
"Тобто робота буде тривалою", – зауважила журналістка.
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Ситуація на Харківщині: останні новини
- Російські загарбники не припиняють гатити по Харківщині. Сьогодні, 18 травня, російські нелюди обстрілювали території населених пунктів Циркуни, Прудянка та Вільхуватка.
- Водночас російські військові запускають снаряди по Харкову – серед ночі вони влучили в Київському районі, а вдень обстріляли Салтівку та П'ятихатки. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали 3 людини.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що Збройні Сили України продовжують контрнаступ на Харківщині. Так сьогодні, 18 травня, наші захисники звільнили від окупантів село Дементіївку Дергачівського району.
- Окупанти черговий раз відкрили вогонь по місту Мерефа Харківської області. Внаслідок обстрілів пошкоджено 30 приватних будинків, високовольтна лінія та кілька авто.
- У Харкові окупанти знищили єдиний в нашій країні Національний центр генетичних ресурсів рослин. Зазначається, що там зберігали зразки більш ніж 160 тисяч сортів рослин з усього світу, які збирали протягом десятиліть.