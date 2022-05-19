Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова. Вона повідомила, що вчора, 18 травня, у селі Докучаєвське рятувальники дістали з-під завалів п'ятиповерхівки тіло жінки.

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Жінка загинула ще в березні

Жінку вбило ще 10 березня, але дістатися туди було важко через обстріли окупантів. Щойно посунули лінію фронту – з'явилась можливість працювати, і нарешті цю людину дістали,

– зазначила журналістка.

За її словами, особу жінки поки не встановили. Крім того, за висновком експертів, на жаль, у цій багатоповерхівці, як і в інших зруйнованих, досі можуть залишатись тіла людей.



Окупанти обстріляли багатоповерхівку 10 березня / Фото Національної поліції



На місці працюють рятувальники та криміналісти / Фото Національної поліції

Робота буде тривалою

Як наголосила кореспондентка, щодня рятувальники та працівники правоохоронних органів виїжджають на розбір завалів таких будинків. Водночас вона додала, що їх дуже багато як в Харкові, так і в області.

"Тобто робота буде тривалою", – зауважила журналістка.

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