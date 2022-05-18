Ми захищаємо Запоріжжя, Миколаїв, Одесу, – Зеленський

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення, яке присвячене пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, повідомляє 24 канал.

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Глава держави зауважив, що Збройні Сили України звільнили Північ, а також успішно проводять деокупацію Харківщини. За словами Зеленського, українські захисники тримають оборону на Донбасі та Півдні нашої країни.

Територія північних областей нашої держави вже звільнена. Ми повертаємо Харківщину. Захисники й захисниці нашої держави стримують найбільш відчайдушні зусилля окупантів на Донбасі. Збройні Сили України одночасно відбивають атаки російських військ і на Півдні. Ми захищаємо Запоріжжя, Миколаїв, Одесу,

– сказав він.

Президент наголосив, що Україна пам'ятає про Крим та інші тимчасово окуповані Росією території. Зеленський наголосив, що українські території тільки в тимчасовій окупації.

"І ми пам'ятаємо про кожне місто і про кожну громаду, які ще перебувають в окупації. Я завжди підкреслюю: в тимчасовій окупації. І, звичайно, ми пам'ятаємо про Крим", – заявив глава держави.

Зеленський додав, що Росія зазнає в Україні таких поразок, яких не бачила десятки років у різних війнах. За його словами, росіяни не хочуть бачити, наскільки великі їхні втрати. "Але життя змусить їх відчути ці втрати", – резюмував президент.

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