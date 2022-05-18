Ми захищаємо Запоріжжя, Миколаїв, Одесу, – Зеленський
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення, яке присвячене пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, повідомляє 24 канал.
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Глава держави зауважив, що Збройні Сили України звільнили Північ, а також успішно проводять деокупацію Харківщини. За словами Зеленського, українські захисники тримають оборону на Донбасі та Півдні нашої країни.
Територія північних областей нашої держави вже звільнена. Ми повертаємо Харківщину. Захисники й захисниці нашої держави стримують найбільш відчайдушні зусилля окупантів на Донбасі. Збройні Сили України одночасно відбивають атаки російських військ і на Півдні. Ми захищаємо Запоріжжя, Миколаїв, Одесу,
– сказав він.
Президент наголосив, що Україна пам'ятає про Крим та інші тимчасово окуповані Росією території. Зеленський наголосив, що українські території тільки в тимчасовій окупації.
"І ми пам'ятаємо про кожне місто і про кожну громаду, які ще перебувають в окупації. Я завжди підкреслюю: в тимчасовій окупації. І, звичайно, ми пам'ятаємо про Крим", – заявив глава держави.
Зеленський додав, що Росія зазнає в Україні таких поразок, яких не бачила десятки років у різних війнах. За його словами, росіяни не хочуть бачити, наскільки великі їхні втрати. "Але життя змусить їх відчути ці втрати", – резюмував президент.
Яка ситуація на фронті: останні новини
- На 84 день цинічної війни Росія не відмовилася від своїх цілей щодо захоплення України. Однак загарбники зазнають невдач. За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 18 травня в Україні вже загинуло понад 28 тисяч російських солдатів.
- Наприкінці березня – на початку квітня ЗСУ вдалося звільнити північні області України. Водночас в останні тижні російські військові збільшили кількість обстрілів Сумщини та Чернігівщини зі своєї території. Ворожі війська вже двічі намагалися прорвати кордон після того, як відступили.
- 15 травня стало відомо, що 227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ витіснив російських окупантів на ділянку державного кордону між Україною та Росією.
- Щобільше, у Міністерстві оборони кажуть, що ЗСУ скоро впритул наблизяться до кордону з Росією на Харківщині. Наші захисники та захисниці майже повністю звільнили Харківщину.
- Складна ситуація на Донбасі, де російські військові щодня проводять атаки. Лише 17 травня нашим захисникам у зоні Операції Об'єднаних сил вдалося відбити 12 атак ворога.
- Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляв, що Україна контролює тільки 10% території в Луганській області. Окрім того, Росія тимчасово окупувала частину території Херсонщини та Запоріжжя. Окупанти позбавили Україну виходу до Азовського моря.
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