Мы защищаем Запорожье, Николаев, Одессу – Зеленский
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения, посвященного памяти жертвам геноцида крымскотатарского народа, сообщает 24 канал.
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Глава государства отметил, что Вооруженные Силы Украины освободили север, а также успешно проводят деоккупацию Харьковщины. По словам Зеленского, украинские защитники удерживают оборону на Донбассе и юге нашей страны.
Территория северных областей нашего государства уже освобождена. Мы возвращаем Харьковщину. Защитники и защитницы нашего государства сдерживают самые отчаянные усилия оккупантов на Донбассе. Вооруженные Силы одновременно отражают атаки российских войск и на юге. Мы защищаем Запорожье, Николаев, Одессу,
– сказал он.
Президент подчеркнул, что Украина помнит о Крыме и других временно оккупированных Россией территориях. Зеленский подчеркнул, что украинские территории только во временной оккупации.
"И мы помним о каждом городе и о каждой общине, которые еще находятся в оккупации. Я всегда подчеркиваю: во временной оккупации. И, конечно, мы помним о Крыме", – заявил глава государства.
Зеленский добавил, что Россия терпит в Украине такие поражения, которых не видела десятки лет в разных войнах. По его словам, россияне не хотят видеть, насколько велики их потери. "Но жизнь заставит их ощутить эти потери", – резюмировал президент.
Какая ситуация на фронте: последние новости
- На 84-й день цинической войны Россия не отказалась от своих целей относительно захвата Украины. Однако захватчики терпят неудачу. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 18 мая в Украине уже погибли более 28 тысяч российских солдат.
- В конце марта – начале апреля ВСУ удалось освободить северные области Украины. В последние недели российские военные увеличили количество обстрелов Сумщины и Черниговщины со своей территории. Вражеские войска уже дважды пытались прорвать границу после отступления.
- 15 мая стало известно, что 227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ вытеснил российских оккупантов на участок государственной границы между Украиной и Россией.
- Более того, в Министерстве обороны говорят, что ВСУ скоро вплотную приблизятся к границе с Россией на Харьковщине. Наши защитники и защитницы почти полностью освободили Харьковщину.
- Сложная ситуация в Донбассе, где российские военные ежедневно проводят атаки. Только 17 мая нашим защитникам в зоне Операции Объединенных сил удалось отразить 12 атак врага.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что Украина контролирует только 10% территории в Луганской области. Кроме того, Россия временно оккупировала часть территории Херсона и Запорожья. Россияне лишили Украину выхода к Азовскому морю.
Зеленский почтил жертв геноцида крымскотатарского народа: смотрите видео