Мы защищаем Запорожье, Николаев, Одессу – Зеленский

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения, посвященного памяти жертвам геноцида крымскотатарского народа, сообщает 24 канал.

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Глава государства отметил, что Вооруженные Силы Украины освободили север, а также успешно проводят деоккупацию Харьковщины. По словам Зеленского, украинские защитники удерживают оборону на Донбассе и юге нашей страны.

Территория северных областей нашего государства уже освобождена. Мы возвращаем Харьковщину. Защитники и защитницы нашего государства сдерживают самые отчаянные усилия оккупантов на Донбассе. Вооруженные Силы одновременно отражают атаки российских войск и на юге. Мы защищаем Запорожье, Николаев, Одессу,

– сказал он.

Президент подчеркнул, что Украина помнит о Крыме и других временно оккупированных Россией территориях. Зеленский подчеркнул, что украинские территории только во временной оккупации.

"И мы помним о каждом городе и о каждой общине, которые еще находятся в оккупации. Я всегда подчеркиваю: во временной оккупации. И, конечно, мы помним о Крыме", – заявил глава государства.

Зеленский добавил, что Россия терпит в Украине такие поражения, которых не видела десятки лет в разных войнах. По его словам, россияне не хотят видеть, насколько велики их потери. "Но жизнь заставит их ощутить эти потери", – резюмировал президент.

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