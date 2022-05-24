У ДСНС повідомили, що 23 травня 2022 року внаслідок російського обстрілу в одному з населених пунктів на Харківщині утворилася пожежа.

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Полумʼя охопило одразу 3 приватні житлові будинки на загальній площі близько 800 квадратних метрів. Під час гасіння постраждав рятувальник 27-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Усе через російські обстріли, які почалися в момент ліквідації вогню. Рятувальник, який отримав травму, наразі перебуває на лікуванні в шпиталі. На щастя, загрози його життю немає.

Останні новини від ДСНС

Російські окупанти пошкодили храм у Харкові. В одному з населених пунктів Чугуївського району внаслідок обстрілів горіли будинки та кафе. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Про це повідомили рятувальники Харківського відділу ДСНС.

Від початку повномасштабного вторгнення російські військові без жалю гатили по Харкову. Рятувальники розповіли, що з 24 лютого з-під завалів уже дістали понад 150 тіл.

Небайдужі сумчани разом із волонтерами добровольчого батальйону приїхали до Тростянця, аби допомогти рятувальникам розібрати руїни автовокзалу та впоратися із наслідками окупації міста росіянами.

Російські вбивці залишили на Київщині безліч вибухонебезпечних пристроїв. Люди наражаються через це на небезпеку під час сезонних польових робіт.

Російські військові продовжують викрадати людей на тимчасово окупованих територіях України. В Енергодарі війська агресора викрали начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. За його інформацією, росіяни викрали чоловіка 18 травня близько 12 години.

Відколи ЗСУ відтіснили лінію фронту на Харківщині, рятувальники продовжили розбирати завали будинків у раніше важкодоступних місцях. На жаль, після активних обстрілів під руїнами досі є тіла загиблих.

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