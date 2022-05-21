Про це повідомили 21 травня у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Зазначили, що трактор наїхав на вибуховий пристрій.

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"О 14:00 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про вибух на полі у селі Липівка, Макарівської селищної громади. До місця виклику направлено групу піротехнічних робіт ДСНС", – розповіли рятувальники.



Місце, де трапився інцидент / Фото ДСНС



Техніка постраждала, але водій вижив / Фото ДСНС

Що з постраждалим

Коли працівники ДСНС прибули на виклик, то вивільнили потерпілого з трактора. Чоловіка госпіталізували. Місце, де трапився інцидент, промаркували.

ДСНС вкотре нагадує, що проїзд необстеженими польовими, лісовими дорогами або ділянками може коштувати вам життя!,

– наголошують рятувальники.



Російські вбивці залишили на деокупованих територіях вибухонебезпечні предмети / Фото ДСНС

Ще один випадок на Київщині

У селі Андріївка Бучанського району тракторист підірвався на протитанковій міні. На щастя, він вижив і навіть не отримав серйозних поранень. У поліції зазначили, що знайшли ще одну невідому міну біля колеса пошкодженої техніки.

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Інцидент на Чернігівщині

На Чернігівщині трактор у лісі наїхав на вибухонебезпечний предмет. Чоловік, який перебував за кермом, отримав травму ноги. Його госпіталізували.

Як діяти, коли побачили вибухонебезпечні предмети

Правоохоронці та рятувальники закликають бути обережними на деокупованих територіях. Зокрема, слід уникати лісових та польових доріг. Якщо ж таки побачили підозрілий предмет – одразу телефонуйте за номером "102".

Крім цього, не варто робити таких дій:

з'їжджати на узбіччя доріг;

перебувати поблизу водойм та полів, де тривали бойові дії;

підходили до розбитої техніки окупантів;

заходити до покинутих приміщень та будинків.

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