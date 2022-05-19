Трагедія сталася у Бучанському районі Київщини. Дивом чоловіки залишилися живі.

Важливо Вже 28 500 мертвих окупантів і тисячі знищеної техніки: свіжі втрати російських військ

Як розповіли правоохоронці, 52-річного та 48-річного чоловіків госпіталізували до Макарівської лікарні з політравмами. Поліція Бучанщини за вказаним фактом розпочала досудове розслідування.

Вкотре закликаємо громадян уникати лісових та польових доріг на деокупованих територіях. У разі виявлення підозрілих предметів одразу телефонуйте на спецлінію "102",

– наголосили правоохоронці.

Зауважимо, що ще на початку квітня ООН назвала Україну однією найбільш замінованих країн світу. Ще до повномасштабної війни майже 2 мільйони українців жили в оточенні мін.

Ситуація з мінами на Київщині

Лише станом на квітень на Київщині фахівці знешкодили аж 11 тисяч боєприпасів, які залишили після себе окупанти. Глава Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк додав, що дуже багато "сюрпризів" залишають окупанти в містах, з яких виходять. Тому їх потрібно дуже ретельно перевіряти, і тільки після цього влада зможе людям дати доступ до їхніх об'єктів.

Додамо, що окупанти залишають небезпечні "сюрпризи" в інших регіонах, які залишають. Так, до прикладу, сталося на Сумщині та Харківщині.

Які міни бувають та як їх відрізняти

Міністерство оприлюднило фото поширених мін, а також описало коротко їхнє призначення та основні характеристики. МВС розповіло про такі види мін:

протипіхотна фугасна натискної дії ПМН-2,

протипіхотна міна натискної дії ПФМ-1 та ПФС-1С,

кумулятивно-фугасна протитанкова міна ПТМ-3,

осколкова протипіхотна міна кругового ураження ОЗМ-72,

осколкова протипіхотна міна кругового ураження ПОМ-2,

фугасна протитанкова міна ТМ-62М,

осколкова протипіхотна міна направленої дії МОН-50,

осколкова протипіхотна міна МОН-200.

У МВС закликали українців не наближатися до мін та боєприпасів. Про такі знахідки слід повідомляти рятувальників або поліцію. Про небезпеку мін потрібно розповісти й дітям.

Поширені види мін / Фото МВС України