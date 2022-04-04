Такою невтішною є статистика ООН на 40-ий день повномасштабної війни, яку почала Росія. Її оприлюднили у Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки, який відзначають щорічно, починаючи з 2005 року.

Зауважте Байден закликав створити трибунал для розслідування воєнних злочинів Путіна

Нагадаємо, що росіяни мінують навіть окремі напрямки у Чорному морі. Росія використала вкрадені під час окупації Криму в 2014 році міни та звинувачує нашу державу в тому, що вони опинилися у морі. У Чорному морі близько 450 боєприпасів, з яких знищили 3. Двох з них позбулася Туреччина і однієї – Румунія.

Також росіяни мінують тимчасово окуповані території, дороги та мости. Особливо багато вибухівки окупанти залишають по собі під час відступу.

До теми – МВС про замінування Київщини: дивіться відео