Інцидент стався близько 12:00 в лісі. Трактор наїхав на вибухонебезпечний предмет, внаслідок чого стався вибух.

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Що з водієм

Чоловік отримав травму ноги. Його відвезли до Чернігівської обласної лікарні. Щоб перевірити місцевість на наявність інших вибухівок, приїхала група піротехніків ДСНС. Під час обстеження прилеглої території боєприпасів не знайшли. ️

Що треба робити, якщо знайшли боєприпас

Рятувальники вкотре наголошують, якщо помітили підозрілий предмет, в жодному разі не наближайтеся до нього. В таких випадках треба одразу дзвонити на 101.

Також в ДСНС нагадують, що зараз небезпечно:

з'їжджати на узбіччя доріг;

ходити в ліс, на водойми, поля, де проводились бойові дії;

наближатися до розбитої ворожої техніки;

заходити до покинутих споруд та будинків.

Від цих дій краще поки утриматись. Крім того, рятувальники просять батьків поговорити щодо цього зі своїми дітьми.

Схожі випадки

У селі Андріївка, що неподалік Макарова на Київщині, тракторист у полі проводив польові роботи. Чоловік натрапив на протитанкову міну, яку залишили російські окупанти. Стався вибух. На щастя, водій залишився живий та зміг уникнути серйозних травм. При цьому поруч була ще одна нерозірвана міна, яку рятувальники виявили під колесом пошкодженої техніки.

Між селами Липівка та Королівка Київської області двоє чоловіків підірвались на протипіхотній міні ОЗМ-72. Її на полі залишили окупанти. Люди дивом вижили. Їх привезли до лікарні з політравмами, а поліція Бучанщини за вказаним фактом розпочала досудове розслідування.

12 травня після обіду у місті Тростянець Охтирського району Сумської області на міні підірвався тракторист. У чоловіка – контузія. До слова, 16 квітня у Тростянці на розтяжці підірвався місцевий мешканець, який вийшов до лісу погуляти з собакою.

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