В селі Андріївка, що неподалік Макарова, тракторист у полі проводив польові роботи. Під час цього він потрапив на протитанкову міну, яку залишили російські окупанти.
Важливо Дівчинку, яка постраждала від ракетного удару по базі відпочинку на Одещині, прооперували
На щастя, водій залишився живий та зміг уникнути серйозних травм в результатів вибуху. Крім того, була ще одна нерозірвана міна, які рятувальники виявили з-під колеса пошкодженої техніки.
Поліція Київщини вкотре застерігає громадян, аби вони уникали лісових та польових доріг на деокупованих територіях. А у випадку виявлення підозрілих предметів одразу телефонували на спецлінію "102".
Яка ситуація на Київщині: останні новини
- "Русскій мір" залишив за собою чимало наслідків у деокупованих територіях. Одними із таких є зруйновані автомобільні дороги, пошкоджене електропостачання тощо.
- Піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України зібрали усе, чим росіяни всипали нашу землю і підірвали. Щоб жодна міна, снаряд чи елементи ракет більше не становили загрози для людей, – повідомила ДСНС.
- Як повідомив очільник Київської ОВА Олександр Павлюк, триває активна робота з відновлення регіону після деокупації. Наші героїчні сапери працюють в неймовірному режимі, розмінували вже 7 тисяч гектарів та знешкодили понад 24 боєприпасів росіян. Загальна площа, яка може бути замінована – 743 тисячі гектарів. Наразі ведеться забезпечення відновення автопересування між найбільшими містами.
- Укрзалізниця відновила сполучення в напрямку Бородянки, що на Київщині. Через руйнування моста потяги туди не їздили протягом 2 місяців.
- Кирило Тимошенко – заступник керівника Офісу Президента – розповів, що до Бородянки прибуває багато волонтерських груп. Вони допомагають фахівцям з ДСНС розбирати завали. Як живе Бородянка – читайте тут.
- В Ірпені відновили міст, що був зруйнований під час боїв з російськими окупантами. Через нього вже вирушив перший потяг.
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