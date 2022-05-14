12 травня, на Київщині проінспектували хід робіт з відновлення зруйнованого мосту через річку Ірпінь у Стоянці. Міст у Бучанському районі на Київщині підірвали ще 25 лютого для того, аби завадити наступу російських військ. Всього за 5 днів після деокупації Київської області було змонтовано тимчасовий міст задля того, щоб відкрити рух великовантажного транспорту в напрямку Київ – Житомир.

Станом на сьогодні вже демонтовано два прольоти зруйнованого мосту, влаштовано монолітні фундаменти, змонтовано тимчасові опори та тривають підготовчі роботи по влаштуванню монолітної плити. Після цього буде влаштовано верхній шар асфальтобетонного покриття.

Тимошенко анонсував відкриття мосту через річку Ірпінь вже 29 травня, адже наразі усі роботи тривають згідно з графіком.

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