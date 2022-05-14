12 мая, в Киевской области проинспектировали ход работ по восстановлению разрушенного моста через реку Ирпень в Стоянке. Мост в Бучанском районе Киевской области взорвали еще 25 февраля для того, чтобы помешать наступлению российских войск. Всего через 5 дней после деоккупации Киевской области был смонтирован временный мост для того, чтобы открыть движение большегрузного транспорта в направлении Киев – Житомир.

По состоянию на сегодняшний день уже демонтированы два пролета разрушенного моста, обустроены монолитные фундаменты, смонтированы временные опоры и продолжаются подготовительные работы по устройству монолитной плиты. После этого будет устроен верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Тимошенко анонсировал открытие моста через реку Ирпень уже 29 мая, ведь все работы продолжаются согласно графику.

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