Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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Мост в Бучанском районе Киевской области взорвали еще 25 февраля для того, чтобы помешать наступлению российских войск.

Проверку работ провели председатель Киевской ОВА Александр Павлюк и руководитель гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба.

Всего через 5 дней после деоккупации Киевской области мы смонтировали временный мост по левому проезду автодороги для того, чтобы открыть движение большегрузного транспорта в направлении Киев – Житомир в кратчайшие сроки.

– сообщил Тимошенко.

Он отметил, что на сегодняшний день уже демонтированы два пролета разрушенного моста, устроены монолитные фундаменты, смонтированы временные опоры и продолжаются подготовительные работы по устройству монолитной плиты. После этого будет устроен верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Тимошенко анонсировал открытие моста через реку Ирпень уже 29 мая, ведь все работы продолжаются согласно графику.

Продолжаются работы по восстановлению моста через Ирпень: фото Кирилла Тимошенко

Напомним, что ранее в ОП заявили, что несмотря на то, что российские захватчики могут снова прийти на деоккупированные территории, власти страны не будут сбавлять темпы их восстановления.

По словам Тимошенко, на деоккупированных территориях, которых по состоянию на 10 мая было 1003 населенных пункта, развернута работа гуманитарных штабов, областных военных администраций и ГСЧС. В частности, в 224 населенных пунктах уже провели разминирование. А почти в 600 деоккупированных населенных пунктах возобновила работу Национальная полиция.

Временные переправы у разрушенных мостов

В начале мая дорожники обеспечили проезд на 30 временных переправах, возведенных у разрушенных мостов в результате боевых действий.

Первоначально возведение временных сооружений начали на так называемых "дорогах жизни" к Чернигову, Ирпеню, Буче, Гостомелю и Иванкову.

В Украине разрушены около 300 мостов. Специалисты пытаются как можно быстрее привести их в порядок, но ремонтные работы можно проводить только после разминирования деоккупированных территорий и согласовывать работы с военным командованием.

Именно очищенные дороги, временные переправы и ямочный ремонт трасс позволяют вовремя довезти раненых в больницы, эвакуировать людей из-под обстрелов, доставлять жителям воду, еду и медикаменты и перевозить все необходимые и важные грузы.

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