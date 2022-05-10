Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. По его словам, в населенных пунктах разворачиваются гуманитарные штабы, восстанавливают работу ОВА, национальная полиция и подразделения ГСЧС.

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На деоккупированных территориях – сегодня это 1003 населенных пункта – развернута работа гуманитарных штабов, областных военных администраций и ГСЧС. Разминирование уже проведено в 224 населенных пунктах. Национальная полиция возобновила работу в почти 600 деоккупированных населенных пунктах,

– рассказал Тимошенко.

Также он привел цифры восстановления инфраструктуры: автомобильное сообщение восстановлено на 70%, железнодорожное – на 42%, газоснабжение возобновлено в 650 населенных пунктах, водоснабжение и водоотвод – в 60. Электроэнергия есть в 83% населенных пунктах. Банки заработали в 300, Укрпочта – в 800 населенных пунктах.

Важным событием, по словам Тимошенко, стало восстановление железнодорожного сообщения с Ирпенем благодаря построенному в короткий срок железнодорожному мосту.

"На Киевщине уже удалось возобновить движение на всех разрушенных переправах, кроме тех, где еще нужно разминированиеи. Логистические связи на освобожденных территориях налаживаем благодаря временным объездным путям и переправам, – сообщил представитель Офиса Президента.

Кирилл Тимошенко также напомнил о подготовке плана обновления и модернизации страны.

Сейчас мы финализируем данные потребностей областей, от самого маленького местного пункта до большого города. Активно занимаемся проектированием домов для переселенцев. Работаем 24/7, чтобы все как можно быстрее могли вернуться домой,

– добавил он.

Напомним, по словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, новый железнодорожный мост в Ирпене построили менее чем за месяц. Его открыли 7 мая.

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