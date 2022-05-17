Наразі 5-річна дівчинка лежить у стаціонарі Білгород-Дністровської лікарні. Про це повідомила прессекретарка Департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Людмила Мельничук.

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Матір дитини виписали з лікарні. Її стан – стабільний.

Що відомо про ракетний удар

Зранку 16 травня російська армія запустила ракети по Білгород-Дністровському районі Одеської області. Снаряди випустили з літаків стратегічної авіації. Під удар потрапила база відпочинку біля моря. Потужна ударна хвиля пошкодила сусідні будівлі та автомобілі.

У момент влучання ракети на базі перебувала сім'я власника. Внаслідок удару постраждали 4 людей, серед яких і 5-річна дівчинка. Найбільше постраждала саме дитина. Її у важкому стані відвезли у лікарню.

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Обстріли міст України: останні новини

Уночі проти 17 травня росіяни обстріляли Львівщину. На щастя, 3 з них збили наші сили ППО. Однак одна – влучила у військовий об'єкт на Яворівському полігоні. Жертв та постраждали немає.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що російські військові обстрілюють місто з території захопленої Херсонської області. Ворог гатить з систем залпового вогню "Смерч" та "Ураган". Снаряди прилітають лише за 3 хвилини, тому сирени не завжди встигають увімкнути.

За добу 16 травня окупанти обстріляли 48 населених пунктів на Сході України. Через цинічні дії ворога загинули 22 цивільних, ще щонайменше 11 – зазнали поранень. Відомо, що жертви були у Лимані, Дробишевому, Авдіївці, Клиновому, Мар'янці, Торецьку та Соледарі. Також путінська армія пошкодила 78 цивільних об'єктів, серед яких були житлові будинки, школа, підприємство соляної промисловості, споруди виправного закладу, завод шампанських вин, магазин, цегельний завод тощо.

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