Сейчас 5-летняя девочка лежит в стационаре Белгород-Днестровской больницы. Об этом сообщила пресс-секретарь Департамента здравоохранения Одесской ОГА Людмила Мельничук.

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Мать ребенка выписали из больницы. Ее состояние – стабильное.

Что известно о ракетном ударе

Утром 16 мая российская армия запустила ракеты по Белгород-Днестровскому району Одесской области. Снаряды выпустили из самолетов стратегической авиации. Под удар попала база отдыха у моря. Мощная ударная волна повредила соседние здания и автомобили.

В момент попадания ракеты на базе находилась семья владельца. В результате удара пострадали 4 человека, среди которых и 5-летняя девочка. Больше всего пострадал именно ребенок. Его в тяжелом состоянии отвезли в больницу.

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Обстрелы городов Украины: последние новости

В ночь на 17 мая россияне обстреляли Львовскую область. К счастью, 3 ракеты сбили наши силы ПВО. Однако одна попала в военный объект на Яворовском полигоне. Жертв и пострадавших нет.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что российские военные обстреливают город с территории захваченной Херсонской области. Враг бьет из систем залпового огня "Смерч" и "Ураган". Снаряды прилетают всего за 3 минуты, поэтому сирены не всегда успевают включить.

За сутки 16 мая оккупанты обстреляли 48 населенных пунктов на Востоке Украины. Из-за циничных действий врага погибли 22 гражданских, еще по меньшей мере 11 – получили ранения. Известно, что жертвы были в Лимане, Дробышево, Авдеевке, Клиновом, Марьянке, Торецке и Соледаре. Также путинская армия повредила 78 гражданских объектов, среди которых были жилые дома, школа, предприятие соляной промышленности, сооружения исправительного учреждения, завод шампанских вин, магазин, кирпичный завод и др.

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